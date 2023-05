Coppa Nazionale Csen e Regionale Asc: i risultati del Karate Camuno Chinte e Samurai Ryu

lunedì, 1 maggio 2023

Fidenza – Coppa Nazionale Csen 2023 e Campionato Regionale ASC: doppio appuntamento nel weekend al palazzetto di Fidenza (Parma) e a Calcinato (Brescia).

A Fidenza si sono confrontate 120 Società con 1653 atleti, ed anche 10 atleti del Karate Camuno Chinte del M° Claudio Soldi ed il Samurai Ryu del M° Fabrizio Nodari vi hanno preso parte, con buoni risultati.

Nella categorie più giovani i team camuni hanno conquistato due finali per l’oro con Anita Zanelli e Federico Zerbini i quali purtroppo hanno pagato la loro inesperienza visto che sono agli inizi dell’agonismo, ma conquistare un argento non è di certo da buttare; nei Cadetti Teresa Laini e Elisa Zanardini hanno disputato una buonissima fase eliminatoria la prima conquista la finalissima per l’oro mentre la seconda viene sconfitta in semifinale e accede ai ripescaggi, anche in questa categoria ci è sfuggito l’oro per poco e Teresa Laini sale sul secondo gradino del podio mentre per Elisa Zanardini la sconfitta la rilega ai piedi del podio. Alice Belli sconfitta alle eliminatorie.

Negli Junior tutti disputano un buona fase eliminatoria e accedono alle finali una per l’oro e quattro per il bronzo conquistando, Erika Fettolini centra l’oro mentre Ilaria Salvetti e Filippo Zanelli sono di bronzo, purtroppo per Desirèe Pelamatti e Lukas Zoanni che pur disputando un buonissimo incontro perdono la possibilità di salire sul podio.

Nella giornata di ieri al Palasport di Calcinato si è svolto il Campionato Regionale ASC ed anche questa competizione ha visto la partecipazione degli atleti camuni ed i risultati sono stati anche in questa giornata soddisfacenti, due medaglie d’oro con Lukas Zoanni negli Junior che si riscatta della medaglia persa a Fidenza e Roberto Ghiroldi nei Master. Tra i più giovani Luca Zanardini si impone bene nelle prime fasi eliminatorie fino alla semifinale non riuscendo a battere il suo avversario per un soffio, nei ripescaggi per il bronzo non riesce a superare il sua avversario, mentre Jacopo Ducoli non supera le fasi eliminatorie.

Soddisfatti i Maestri Claudio Soldi e Fabrizio Nodari: “Anche stavolta dobbiamo complimentarci con i nostri ragazzi non solo per i risultati agonistici ottenuti ma anche dall’impegno e passione che ogni settimana mettono in campo durante gli allenamenti, ma come sopra indicato gli appuntamenti che li aspettano sono ancora molti e le soddisfazioni per le nostre società di certo non mancheranno”.

I prossimi appuntamenti

Sabato 6 e domenica 7 maggio il KCC parteciperà, con l’atleta Anita Zanelli (vice campione regionale) ai Campionati Italiani Fijlkam esordienti che si svolgeranno ad Ostia.

Il 14 maggio appuntamento a Busseto (Parma) per la finale del campionato Bresciano; qui verranno premiati diversi atleti che nel circuito hanno già ottenuto punteggi elevati.

Ed il 20 Maggio con gli junior per l’Open del Veneto a Padova ed il 28 maggio con il Regionale del Progetto Scuola della Federazione FIJLKAM in programma a Gavardo.