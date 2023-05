Coppa Italia, Para Ice Hockey: trionfo del South Tyrol Eagles

domenica, 7 maggio 2023

Torino – I pronostici della vigilia sono stati rispettati. Dopo la vittoria del campionato, le South Tyrol Eagles hanno conquistato anche la Coppa Italia di Para Ice Hockey – Trofeo Andrea Chiarotti. La manifestazione, organizzata da Sportdipiù in collaborazione con Polha Varese, Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e il Comitato Italiano Paralimpico, si è tenuta nel corso del weekend a Torino.

Con la vittoria della competizione dedicata alla memoria dello storico fondatore e Capitano della Nazionale italiana, gli altoatesini hanno bissato il successo ottenuto in campionato (decimo consecutivo) poche settimane fa aggiungendo un ulteriore trofeo alla loro già ricca bacheca da dominatori incontrastati della disciplina a livello nazionale negli ultimi anni.

Nel match le Aquile hanno superato ieri l’Armata Brancaleone per 4-0 con le doppiette di Nils Larch e Gianluigi Rosa, mentre oggi hanno sconfitto i Tori Seduti per 5-1: dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato da Roberto Radice (in prestito dall’Armata), i campioni hanno dilagato con Werner Winkler, la doppietta di Gigi Rosa, Nils Larch e Christoph Depaoli.

In quello che si infine rivelato lo spareggio per la seconda piazza i varesini hanno avuto la meglio dei torinesi per 1-0 ai supplementari grazie alla marcatura in extremis di Gian Luca Cavaliere (in prestito dalle Aquile).

Conclusa la stagione per le squadre di club, adesso è di nuovo tempo di Nazionale: l’Italia, infatti, sarà impegnata dal 28 maggio al 4 giugno ai Campionati Mondiali, in programma in Canada.