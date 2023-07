Coppa Italia, Mtb-Orienteering: successo del trentino Fabiano Bettega

domenica, 16 luglio 2023

Valdobbiadene (Treviso) – A Valdobbiadene nella gara Middle tra i vigneti e valida per la Coppa Italia di Mtb-Orienteering, vincono Iris Pecorari (1.01.19″ SEMIPERDO OR. MANIAGO) e Fabiano Bettega (59′:52″‘ GS PAVIONE).

ELITE – Se per Percorari è una conferma, dopo il successo Long di ieri a Tarzo, per Bettega è stato un pronto riscatto dopo la sconfitta patita da Riccardo Rossetto il giorno precedente. Secondo nella Middle di Valdobbiadene è proprio Rossetto (1.01.05 A.S.D MISQUILENSES OR.) che precede Luca Dallevalle (1.02.57 GRONLAIT OR. TEAM ).

Si è gareggiato nella splendida zona del Cartize, un’area all’interno delle Colline del Prosecco, che produce una tipologia di vino molto pregiata. La prova si è conclusa nella sede dell’azienda Le Bertole, che produce e imbottiglia il prodotto.

Tra le donne Iris Pecorari (1.01.19 SEMIPERDO OR. MANIAGO) batte Anastasia Trifilenkova (1.04.51 POL. PUNTO NORD) e Stella Varotti (1.08.17 ERIDANO ADVENTURE A.S.D). Stupisce il podio di Varotti, mamma bis, tornata alle gare Elite da un anno.

GIOVANI: Nella categoria M20 vi è l’eterna lotta in famiglia tra i fratelli Matteo e Michele Traversi Montani (Ori Pinè) che battono Sebastioani Akira Cavagnis.

Fabiano Bettega, trentino della Valle di Primiero e proveniente da una famiglia dalla grande tradizione orientistica. “Avevo voglia di riscattarmi ed oggi, su un terreno più tecnico, ci sono riuscito. La gara era fisica e richiedeva tanta concentrazione. Il margine di vantaggio sui rivali, buono, è segno di una gestione ottimale delle energie. Complimenti agli organizzatori per tracciati e qualità cartografica”.

Una dichiarazione all’insegna del fairplay per Rossetto. “Innanzitutto complimente a Bettega, è stato più bravo. Personalmente, arrivanto in cima alla salita, mi sono ritrovato senza forze. Evidentemente ero stato troppo generoso in precedenza, pagando poi dazio”.

La 2 volte vincitrice Iris Pecorari: “Per me il primo avversario è stato il caldo. Rimasta presto senz’acqua sono andata in cerca di una fontana sul percorso. Ne avevo individuato una sulla mappa, ma poi si è rivelata acqua stagnante. Questo mi ha portato a terner duro, ma è stata una prova difficilissima”.

Trifilekova, giunta 2^, ha dimostrato di essere sulla strada giusta per il completo recupero dopo la gravidanza. Terza, ed ora con ambizioni di maglia azzurra, Stella Varotti. “Oggi era una prova di selezione – afferma Varotti – spero di aver dato un segnale ed essere presa in considerazione”.

Alla premiazione è intervenuto Tommaso Rrazzolini, Consigliere di Regione Veneto. Per la Fiso era presente, Adriano Bettega, responsabile del settore Mtb-O. Per Fiso Veneto c’era Federico Bruni.

In gara pure il CT della Mtb-O, Simone Bettega che ha potuto valutare da vicino gli azzurrabili. “Peccato per la caduta di Antonio Mariani (era al traguardo con escoriazioni ed un labbro gonfio ma nulla di rotto), per il resto tutti hanno fornito indicazioni interessanti in vista dei Mondiali che si tengono dal 17 al 27 agosto in Repubblica Ceca su un terreno collinare e che si addice alle nostre caratteristiche”.

Si chiude così la prima volta nella Mtb-O dell’Orienteering Tarzo. Il sodalizio trevigiano ha dato vita ad un evento ben riuscito, registrando numeri importanti per il movimento. “Era tanto tempo che non si vedeva una gara così partecipata – ha sottolineato Adriano Bettega – e con tanti giovani”.

Segno evidente che l’associazione, tra le più longeve a Tarzo, ha lavorato molto bene nella promozione. Un ringraziamento particolare va a Gianfranco Bortolin, dell’azienda Le Bertole, che ha ospitato le premiazioni, oltre ad aver partecipato in modo attivo alla buona riuscita dell’iniziativa.

CLASSIFICA:

MASCHILE

1 – Bettega Fabiano 00.59.52 G.S. PAVIONE

2 – Rossetto Riccardo 01.01.05 A.S.D MISQUILENSES OR.

3 – Dallavalle Luca 01.02.57 GRONLAIT OR. TEAM

FEMMINLE:

1 – Pecorari Iris Aurora 1.01.19 SEMIPERDO OR. MANIAGO

2 – Trifilenkova Anastasia 1.04.51 POL. PUNTO NORD

3 – Varotti Stella 1.08.17 ERIDANO ADVENTURE A.S.D

M20

1 – Traversi Montani Matteo 00.48.19 OR. PINÈ

2 – Traversi Montani Michele 00.52.17 OR. PINÈ

3 – Cavagnis Sebastiano Akira 00.53.12 S CARCHIDIO-STROCCHI