Coppa Europa snow board parallelo: Prantl e Pihelkastner dominano sull’Alpe Cimbra

giovedì, 11 gennaio 2024

Alpe Cimbra (Trento) – Non vale il fattore casa nel primo slalom speciale parallelo di snowboard di Coppa Europa sulla pista Salizzona di Folgaria grazie all’organizzazione della Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra. A trionfare al termine della finalissima, e dopo batterie ed eliminatorie particolarmente combattute, sono gli atleti stranieri e in particolar modo i tedeschi a trionfare in campo maschile e le austriache in campo femminile.

La finale maschile ha infatti visto primeggiare Ole Mikkel Prantl, capace di avere la meglio sul coreano Junho Ma, che ha commesso un grave errore nella finalissima. Da canto suo Prantl ha dimostrato più di tutti capacità di gestire l’attrezzo, ma soprattutto incisività e determinazione. La small final, tutta made in Germany ha poi visto prevalere Benedikt Riel su Yannik Angenend.

Il miglior azzurro è risultato il giovane di Nova Levante Tommaso Felice da Col, quinto assoluto e fuori ai quarti per un errore sul tracciato blu. In classifica è quinto, con gli altri due altoatesini Elias Zimmberhofer e Fabian Lantschner, rispettivamente settimi e ottavi e usciti ai quarti di finale. Nono posto per il veterano Georg Rabanser, 14° Simon Dorfmann e 15° Mike Santuari.

Nella gara femminile doppietta austriaca, con monopolio della finale, nella quale ha primeggiato la 21enne Jessica Pichelkastner sulla coetanea Miriam Weis. Ha poi vinto la finale per il terzo posto l’esperta uraina Annamarie Dancha, davanti alla ceca Adela Keclikova.

La migliore delle azzurre è la torinese dii Almese Elisa Fava, ottava e uscita ai quarti di finale. Fuori agli ottavi invece Anna Vicotoria Mammone (decima), mentre non sono riuscite a qualificarsi per le eliminatorie Sophi Rabanser (17esima), Victoria Lamber (23esima), Rachele Bossa (25esima), Giorgia Carnevali (27esima) e Fabian Fachin (29esma).

Partita subito male la giornata dell’atleta di casa Sofia Valle, che ci teneva a ben figura sul tracciato che l’ha vista crescere, ma ha avuto un problema subito al cancelletto che ha compromesso la sua qualificazione per le eliminatorie.

Domani seconda e ultima giornata di Coppa Europa a Folgaria, con un altro slalom speciale e con gli stessi protagonisti. Inizio qualificazioni previsto alle 9:15, a seguire batterie ad eliminazione, dagli ottavi alle finali.