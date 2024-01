Coppa Europa Para Alpine Ski: Bertagnolli, Vozza e Pelizzari concedono il bis a Folgaria

mercoledì, 10 gennaio 2024

Folgaria – Varia la disciplina, ma non i protagonisti nella seconda e ultima giornata della Coppa Europa Para Alpine Ski a Folgaria. Ad aggiudicarsi lo slalom speciale, tracciato dai tecnici della Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra in collaborazione con la Scuola di sci Scie di Passione sulla pista Salizzona, sono stati gli stessi dominatori dello slalom gigante di martedì.

Su tutti senza dubbio il finanziere di Cavalese Giacomo Bertagnolli, col suo palmares che include ben 8 medaglie ai Giochi Paralimpici e 15 medaglie ai campionati mondiali. Assieme alla guida Andrea Ravelli si è imposto con autorità anche fra le porte strette nella categoria visual impaired, precedendo di 15 secondi lo svizzero Mark Bleiker, con l’inglese James Luetchford sul terzo gradino del podio.

Atra affermazione azzurra anche nella vision impaired femminile, per merito della giovane atleta di Monfalcone Martina Vozza, capace assieme alla sua guida Ylenia Sabidussi di trovare il ritmo giusto e di migliorare di gara in gara dopo l’infortunio al ginocchio della scosa primavera. Sul traguardo la coppia friulana ha preceduto l’olandese Maaike Bennink.

Altra prova autoritaria, poi, nella standing maschile per il lecchese di Mandello sul Lario Federico Pelizzari, davvero a proprio agio sul pendio della Salizzona, fresco di barratura nella serata di vigilia. Federico ha preceduto l’altro azzurro Davide Bendotti, bergamasco di Clusone, quindi terzo è giunto l’olandese Ricardo Jas.

Affermazione italiana anche nella categoria sitting per merito del bellunese di San Vito di Cadore Renè De Silvestro, determinato e incisivo nella sua discesa, che ha portato a termine con il miglior tempo, precedendo lo svizzero Christopher Damas.

Passando alla standing donne è giunto il secondo sigillo per la croata Lucija Smetisko, davanti alla francese Celine Derqualliere, mentre nella sitting femminile altra affermazione per la francese Meije Bidault.

Conclusa con successo la due giorni di Coppa Europa Para Alpine Ski, per l’Alpe Cimbra la settimana internazionale degli sport invernali prosegue domani con il primo dei due slalom paralleli di Coppa Europa di snowboard, organizzati dalla Polisportiva Ski team Alpe Cimbra. In gara (batterie di qualificazione alle ore 9,00 e a seguire le run ad eliminazione con tabellone tennisstico) oltre 70 concorrenti, in rappresentanza di 12 nazioni (Austria, Australia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Corea del Sud, Lettonia, Polonia, Svizzera, Ucraina e Stati Uniti).

DICHIARAZIONI

Giacomo Bertagnolli: “Siamo tornati a gareggiare dopo la pausa delle festività e qui a Folgaria abbiamo trovato ottime sensazioni. Abbiamo preso parte ad una due giorni di alto livello, personalmente strategica anche in ottica Coppa del Mondo che riprende a breve il suo cammino con un filotto di gare importante, dove con Andrea Ravelli puntiamo alla conquista della classifica overall”.

Matina Vozza: “In questa fase della stagione ho bisogno di mettere gare nelle gambe dopo l’infortunio al ginocchio della scorsa primavera. Sono abbastanza soddisfatta di come ho sciato, anche se la mia guida Ylenia mi sprona ad andare sempre più forte. Due gare di alto livello che spero vengano riproposte anche l’anno prossimo”.

Federico Pelizzari: “Gran bella pista la Salizzona, addirittura con barratura nella seconda giornata. Personalmente sono molto soddisfatto, soprattutto in slalom speciale dove ho sensazioni positivi rispetto allo scorso anno, dove spesso saltavo. In vista della Coppa del Mondo, dove ci sono avversari particolarmente agguerriti, la due giorni di Folgaria è stata molto strategica per il mio percorso di crescita”.

Stefano Carbone (Presidente Scuola Sci Scie di Passione): “Aver ricevuto tanti complimenti dagli atleti e dai tecnici per noi è un motivo di orgoglio e di stimolo per proseguire in questa direzione anche nelle prossime stagioni. Il mondo paralimpico è da sempre nelle nostre corde come scuola di sci e grazie alla straordinaria collaborazione della Polisportiva Alpe Cimbra, Comuen di Folgaria, Apt Alpe Cimbra contiamo di dare una continuità a questa Coppa Europa anche nelle prossime stagioni”.