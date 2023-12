Coppa del Mondo snowboard: primo successo di Bormolini

giovedì, 14 dicembre 2023

Carezza – La stagione 2023-24 di Maurizio Bormolini, atleta della Nazionale Italiana di Snowboard parallelo appartenente al Gruppo Sportivo Esercito, sostenuto da Livigno, è iniziata con un successo.

“Vamos” il suo grido di incitamento, grinta, forza. Le sue Race finali sono da Rider Pro, Pieghe dd Motociclista al cardiopalma. “Mauri” gareggia con il coltello tra i denti, con il fuoco agonistico negli occhi (Bormolini foto © mediaonesporter)

E allora la corsa verso il suo intento, ossia la Coppa del Mondo, dichiarata senza se e ma, è iniziata con focus e determinazione. Una stagione iniziata mettendo a posto dettagli e cassetti, nulla lasciato al caso.

Si è attorniato di professionisti che lo supportano e lo accompagnano day by day. Sabato sarà in gara a Cortina. “Vamos, sono felicissimo, carico, vincere la prima gara, prima vittoria in GS, ed è incredibile.!

Lucia Dalmasso, di Falcade appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, si ferma ai quarti di finale contro la tedesca Hofmeister, ma comunque positiva la sua prima gara di Coppa del Mondo di questa stagione ed è ottima 5a. I segnali sono ottimi, i miglioramenti sempre di più. Ora è concentrata sulla gara in casa a Cortina nella Night race di sabato pomeriggio-sera.