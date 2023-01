Coppa del Mondo, slalom Gigante paralimpico: terzo successo per Bertagnolli-Ravelli

giovedì, 12 gennaio 2023

Veysonazz (Svizzera) – Altri podi per lo sci alpino paralimpico italiano. A Veysonazz, in Svizzera, teatro della terza tappa di Coppa del Mondo, gli azzurri hanno conquistato altri tre podi, portando a nove il numero complessivo di piazzamenti in tre giorni di gare.

Nella terza prova di Slalom Gigante, Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli hanno centrato il terzo successo nella categoria Vision Impaired, andando a vincere grazie al crono di 1:50.67, 3.73 più veloci dei francesi Hyacinthe Deleplace e Roy Piccard (1:54.40), addirittura 9.39 rispetto ai tedeschi Alexander Rauen e Monica Huebner (2:00.06).

Terzo secondo posto per Renè de Silvestro nella categoria Sitting. L’azzurro è giunto con appena 0.60 di ritardo dal trionfatore della gara, il norvegese Jesper Pedersen (1:51.00 per lo scandinavo, 1:51.60 per il veneto). Terzo posto per il francese Lou Braz-Dagand (1:59.38).

Terzo podio anche per Martina Vozza e la sua guida Ylenia Sabidussi nella Vision Impaired femminile. 2:03.89 il tempo complessive al termine delle due manche per le scaitrici friulane. Il successo è andato alle austriache Veronika Aigner ed Elisabeth Aigner (1:54.75) davanti alle connazionali Elina Stary e Anna-Jacqueline Stoss (2:02-70).

Nella Standing maschile, nono posto per Davide Bendotti (1:59.84). Primo gradino del podio per lo svizzero Robin Cuche (1:50.23), davanti al connazionale Theo Gmuer (1:50.55) e al francese Jordan Broisin (1:54.72).