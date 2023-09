Coppa del Mondo Skiroll: Becchis è una freccia in Val di Fiemme

sabato, 9 settembre 2023

Ziano (Trento) – Spettacolo nella seconda giornata dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Skiroll in Val di Fiemme. Nei duecento metri della gara sprint, in via Nazionale a Ziano, i migliori interpreti dello skiroll di velocità si sono dati battaglia in una giornata prettamente estiva davanti ad un folto pubblico.

L’interesse principale era riposto nella gara senior maschile, sia per la classifica di categoria sia per quella generale. Il fuoriclasse piemontese Emanuele Becchis (nella foto Newspower) ha confermato con relativa facilità di essere imbattibile nelle gare sprint. In semifinale contro Michele Valerio, terzo nella classifica finale, ha superato un inconveniente al bastoncino regolando l’atleta trentino senza troppi patemi. In finale lo stesso inconveniente ha colpito l’avversario norvegese Jostein Olafsen, ma forse per Becchis il finale era già scritto.

Matteo Tanel e Tommaso Dellagiacoma, eliminati entrambi agli ottavi, sono risultati rispettivamente sedicesimo e decimo, per cui nella overall c’è stato il sorpasso del fiemmese che ora ha tre punti di vantaggio sul bolzanino. Domani l’ultima gara Mass Start Uphill, con partenza a Ziano e arrivo sull’Alpe Cermis, stabilirà a chi andrà la Coppa del Mondo. Titolo che al femminile è invece stato conquistato dalla svedese Linn Sömskar grazie alla vittoria odierna sull’acerrima rivale di stagione, la norvegese Julie Arnesen. Terzo posto per l’altra svedese Jackline Lockner (davanti alla veneta Lisa Bolzan) a completare un podio tutto scandinavo.

Nella junior femminile vittoria per la lettone Linda Kaparkaleja che ha preceduto Anna Maria Ghiddi e la kazaka Mariya Gerachshenko. Con il piazzamento odierno di Ziano la 18enne modenese è la nuova campionessa mondiale junior assoluta, a testimonianza che lo skiroll femminile italiano può contare su un’atleta vincente nel prossimo futuro.

Infine nella junior maschile successo dello svedese Jonatan Lindberg che ha preceduto il lettone Silvestrs Svauksts e il veronese Alessandro Corradi.

Adesso tutta l’attenzione è rivolta alla gara finale di domani con l’ascesa da Ziano all’Alpe Cermis che determinerà gli ultimi verdetti del 2023. Ancora complimenti al comitato Fiemme World Cup per l’impeccabile organizzazione che ha soddisfatto le sedici nazioni presenti in Val di Fiemme.

Sprint FT – Senior UOMINI

1 BECCHIS Emanuele ITA; 2 OLAFSEN Jostein NOR; 3 VALERIO Michele ITA; 4 BERLANDA Alessio ITA

Sprint FT – Senior DONNE

1 SOEMSKAR Linn SWE; 2 ARNESEN Julie Henriette NOR; 3 LOCKNER Jackline SWE; 4 BOLZAN Lisa ITA

Sprint FT – Junior UOMINI

1 LINDBERG Jonatan SWE; 2 SVAUKSTS Silvestrs LAT; 3 CORRADI Alessandro ITA; 4 NORBERG Viktor SWE

Sprint FT – Junior DONNE

1 KAPARKALEJA Linda LAT; 2 GHIDDI Anna Maria ITA; 3 GERACHSHENKO Mariya KAZ; 4 CAGNATI Vanessa ITA.