Coppa del Mondo Sci alpino, dominio Goggia nel SuperG di St. Moritz

venerdì, 8 dicembre 2023

St. Moritz – L’Engadina porta sempre bene a Sofia Goggia. L’azzurra torna a vincere in SuperG: a St. Moritz in una giornata con leggera nevicata e poca visibilità, a due anni dall’ultimo successo nella specialità in Val d’Isere, coglie la 23esima vittoria (sesta nei SuperG) in Coppa del Mondo dominando la gara al Corviglia con 95 centesimi di vantaggio su Cornelia Huetter e 1″02 su Lara Gut. Quarta Mikaela Shiffrin.

Eguagliata Federica Brignone (oggi quinta per qualche errore di troppo) nel conto delle vittorie in CdM. Tra le altre azzurre, settima Marta Bassino, sedicesima Laura Pirovano, ventinovesima Roberta Milesi, brutta caduta per Elena Curtoni.