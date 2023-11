Coppa del Mondo, pista lunga: Ghiotto 2°, quarta la trentina Pergher

domenica, 12 novembre 2023

Obihiro – Coppa del Mondo di pattinaggio pista lunga a Obihiro, in Giappone: Davide Ghiotto si piazza al posto d’onore, quarto il tandem Pergher-Lorello nella staffetta a coppie miste, con la trentina Serena Pergher in grande evidenza.

Si è chiusa con un eccezionale secondo posto di Davide Ghiotto (foto © Martin de Jong) sui 5000 metri per l’Italia la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga a Obihiro: il ventinovenne vicentino delle Fiamme Gialle ha raccolto l’ottavo podio individuale nel circuito internazionale in carriera, tutti ottenuti nell’arco di meno di ventiquattro mesi e con soli dieci tentativi a disposizione. Nella gara odierna, Ghiotto ha concluso la sua prova in 6’12″90. Dopo avere condotto a lunga, è stato sopravanzato solo negli ultimi 500 metri dall’olandese Patrick Roest, campione mondiale in carica sulla distanza.

Archiviata la gioia per il posto d’onore con il Team Pursuit, resta così un altro motivo di orgoglio e soddisfazione per il fuoriclasse azzurro nell’appuntamento inaugurale di Coppa del Mondo. Sempre nei 5000 metri, da rimarcare anche la sesta posizione in 6’19″70 di Michele Malfatti (Fiamme Gialle), miglior piazzamento individuale in carriera in una tappa del circuito internazionale.

Ottimo quarto posto (a poco più di 40 centesimi dal podio) poi per l’Italia nella staffetta a coppie miste, nuovo format di gara alla prima presenza in Coppa del Mondo e che ha visto la Nazionale tricolore schierare la trentina Serena Pergher (Fiamme Oro) e Riccardo Lorello (C.S. Esercito). Un piazzamento ottenuto anche in virtù della squalifica del Canada, autore del miglior tempo.