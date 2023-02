Coppa del Mondo di Snowboard Cross a Cortina d’Ampezzo, due podi internazionali: i risultati

sabato, 4 febbraio 2023

Cortina d’Ampezzo – La migliore atleta ad aver interpretato la tecnica e velocissima pista San Zan di Socrépes è stata l’inglese Charlotte Bankes, evidentemente emozionata nel sentire il proprio inno nazionale risuonare ai piedi delle Tofane. Dietro di lei l’americana Faye Gulini e la francese Chloe Trespeuch. Ottava Michela Moioli al suo rientro nelle competizioni dopo run che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. In ambito maschile trionfa il francese Merlin Surget, seguito dall’americano Jake Vedder e da un altro francese, Leo Le Ble Jacques. Lorenzo Sommariva e Omar Visintin hanno dato del filo da torcere, piazzandosi reciprocamente quinto e settimo. Tutti i concorrenti hanno sottolineato più volte e in diverse occasioni come la pista fosse in condizioni perfette, apprezzando il lavoro svolto dal Comitato Organizzatore. Foto © Cortina d’Ampezzo Snowboard World Cup.

L’entusiamo al parterre di Socrépes – Chalet Tofane è stato altissimo tutto il pomeriggio, in attesa delle Finali: il pubblico numerosissimo ha dimostrato grande sportività sostenendo ogni singolo atleta, ballando e vivendo una bellissimo giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

“Siamo molto contenti di questa gara” commenta soddisfatto Denis Constantini, Presidente del Comitato Organizzatore “La pista è stata preparata benissimo e ha tenuto alla perfezione. Non nego che il vento ci abbia un po’ preoccupati, ma è andato tutto per il meglio. Un grazie sincero a tutti coloro che ci sostengono quotidianamente e che sono a fianco di questo Comitato, dalla Federazione Internazionale Sci e Snowboard, ai partner, dall’amministrazione comunale a Fondazione Cortina: il lavoro di squadra per regalare agli atleti le migliori condizioni è quello che conta”.

La Coppa del Mondo di snowboard tornerà a Cortina a dicembre 2023, ma nel frattempo sempre a Socrépes mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio sarà il momento della Coppa del Mondo di Para Snowboard, per la prima volta a Cortina.