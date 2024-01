Sci, Circuito Master Old Stars: i risultati del doppio gigante di Temù

venerdì, 12 gennaio 2024

Temù (Brescia) – Sono arrivati dal Trentino, dal Veneto, dal Piemonte, Paul Smith perfino da Vail in Colorado. Tutti al cancelletto di partenza dei due giganti che gli organizzatori del Circuito Master Old Stars hanno dirottato a Temù, proprio per dare la possibilità a molti aspiranti olimpionici, di partecipare ad un importante test sulla neve alla vigilia dei World Winter Master Games, la più importante rassegna sportiva mondiale del 2024 riservata agli sciatori Master. Ma nonostante l’importanza della giornata, i Master Old Stars hanno voluto soprattutto trasmettere ai molti nuovi iscritti, lo spirito che da 38 caratterizza questa longeva manifestazione, basato sul sano e rispettoso agonismo, il piacere di trascorrere una giornata sulle montagne lombarde, il desiderio di tanta leggerezza ed amicizia.

E così in molti si sono sopresi di ritrovarsi tutti insieme a mangiare pizzoccheri e stinco, venire premiati con corone da re e regina, e cappelli dorati ricchi di payette, di fare merenda con salame strolghino di culatello e tanto buon vino rosso. E’ il post gara che da sempre accompagna i Master Old Stars.

Ma soprattutto è stata gara vera e tosta, combattuta, veloce, insidiosa, ben disegnata sulla pista La Croce di Temù da Edo Faustinelli. Gara da fare tutta d’un fiato, tra cambi di pendenza e variazioni di luce; i più forti in meno di un minuto, tanta roba per un tracciato non breve, in molti entro il minuto e trenta, ma da elogiare gli oltre tre minuti dello sportivissimo concorrente elvetico Ernesto Boillat che ha fermato il tempo ben oltre i tre minuti, forse più attendo agli scatti del fotografo ed alle riprese video nelle due discese. Ma eccezionale è stata anche la gara di Mario Moro, che a 91 anni ha fermato il cronometro sotto i due minuti, con tanta stanchezza nelle gambe e altrettanta soddisfazione nel cuore.

Vittime illustri e non poteva essere diversamente, fin dalla prima discesa, soprattutto alla penultima rossa prima del traguardo, quando nelle gambe si sentivano gli spilli della stanchezza. Achille Cattaneo, Fausto Pomoni, Massimo Zugnoni, Lino Garbellini, Walter Ciaponi…tutti atleti da top five che hanno invece portato a termine una sola discesa. Ma sono stati ovviamente in molti, quelli che hanno mollato le punte degli sci sulla massima pendenza, per rosicchiare centesimi al cronometro; nella prima gara ha avuto la meglio Marco “Topolone” Plona, mentre nella seconda il “Cap” Marco De Toma si è preso la giusta rivincita; tutto come da copione in campo femminile per la regolarissima Giuliana Ballabio che con un tempo “maschile” ha dominato le due discese, anche se la concorrenza è stata poco presente.

Bene tra i Super 80 l’inossidabile Natalino Bavo, così come Roberto Fumasoni nella categoria inferiore; Vitali, Locatelli e Zugnoni hanno mantenuto le stesse posizioni tra i Super 70, mentre nei Super 65 Carrara e Sabbadini si sono alternati sul primo gradino del podio con Bergamelli regolare secondo. Ottimo il rientro tra gli Old Stars del piemontese Alfredo Gualla dominatore nei Super 60, che ha mantenuto a distanza l’ex tricolore di superG Fazzini. Plona e Mulazzi sono stati i due leader nei Super 55, mentre come detto De Toma ha vinto le due discese tra i più giovani. Menzione meritata per Simone Ciaponi che nei due giganti ha staccato il miglior tempo assoluto , ma rientra nella categoria Junior e quindi fuori dalle classifiche degli Old Stars. Settimana prossima si gareggia ancora nel bresciano, questa volta a Borno ancora con due prove di gigante sulla bella pista Centrale.

CLASSIFICA Gara 1

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 1.24.73; 2. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.37.95; 3. Marika Maglia (Cernobbio) 1.50.01. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.10.05; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.24.62. Dame C4: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.12.80; 2. Brunella Mattarelli (Ski Mountain) 1.16.25; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 1.24.53. Dame C3: 1. Giuliana Ballabio (Ski Mountain) 1.00.16. Dame C2: 1. Delia Merelli (La Recastello) 1.21.82. Dame C 1: Alessandra Mollica (Ski Mountain) 1.08.65. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.31.58; 2. Mario Moro (Ski Mountain) 1.58.40. Super 80: 1. Natalino Bavo (Cernobbio) 1.00.21; 2. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 1.06.84; 3. Gianni Vallè (Ski Mountain) 1.13.22. Super 75: 1. Roberto Fumasoni (Cernobbio) 59.66; 2. Lino Garbellini (Cernobbio) 1.02.80; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 1.03.38. Super 70: 1. Ivan Vitali (Ski Mountain) 55.73; 2. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 57.80; 3. Livio Zugnoni (Cernobbio) 59.29. Super 65; 1. Adriano Carrara (La Recastello) 56.48; 2. Giampy Bergamelli (Ski Mountain) 57.01; 3. Mario Sabbadini (La Recastello) 57.37. Super 60: 1. Alfredo Gualla (Ski Mountrain) 51.51; 2. Amos Fazzini (Ski Mountain) 53.64; 3. Sergio Migliorati (La Recastello) 55.00. Super 55: Marco Plona (Ski Mountain) 50.49; 2. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 54.21; 3. Stefano Colombo (Ski Mountain) 56.31. Super 50: 1. Marco De Toma (Ski Mountain) 51,26; 2. Walter Ciaponi (Cernobbio) 1.33.96. Junior : 1. Simone Ciaponi (Cernobbio) 50.43

CLASSIFICA Gara 2

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 1.28.87; 2. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.43.16; 3. Marika Maglia (Cernobbio) 1.53.81. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 1.12.16; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.33.69. Dame C4: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 1.14.89; 2. Brunella Mattarelli (Ski Mountain) 1.19.45; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 1.28.83. Dame C3: 1. Giuliana Ballabio (Ski Mountain) 1.03.28; 2. Marina Birolini (Ski Mountain) 1.19.26. Dame C2: 1. Delia Merelli (La Recastello) 1.21.79. Dame C 1: Alessandra Mollica (Ski Mountain) 1.11.76. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.33.55. Super 80: 1. Natalino Bavo (Cernobbio) 1.01.62; 2. Achille Cattaneo (Ski Mountain) 1.04.51; 3. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 1.09.39. Super 75: 1. Roberto Fumasoni (Cernobbio) 1.01.57; 2. Giuseppe Ferri (La Recastello) 1.04.69; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 1.06.31. Super 70: 1. Ivan Vitali (Ski Mountain) 58.41; 2. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 59.50; 3. Livio Zugnoni (Cernobbio) 1.03.49. Super 65; 1. Mario Sabbadini (La Recastello) 58.39; 2. Giampy Bergamelli (Ski Mountain) 59.32; 3. Adriano Carrara (La Recastello) 59.48. Super 60: 1. Alfredo Gualla (Ski Mountrain) 54.49; 2. Amos Fazzini (Ski Mountain) 55.58; 3. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 57.66. Super 55: Marco Plona (Ski Mountain) 54.37; 2. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 55.07; 3. Massimo Zugnoni (Cernobbio) 57.21. Super 50: 1. Marco De Toma (Ski Mountain) 53.43; 2. Walter Ciaponi (Cernobbio) 57.50. Junior : 1. Simone Ciaponi (Cernobbio) 52.03