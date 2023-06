Circuiti BMX: i risultati delle gare del weekend a Padova

domenica, 18 giugno 2023

Padova – La BMX Week di Padova è iniziata nella maniera più rumorosa e spettacolare possibile con le due giornate di gare internazionali che hanno messo in palio l’8° Trofeo Pietrobelli Elettronica oltre che la nona e decima prova del Circuito Italiano BMX. Una rassegna riuscitissima quella che ha visto oltre 500 atleti impegnati per due giorni sulla BMX Race Track Antenore Energia alla presenza di un foltissimo pubblico a bordo pista.

L’apertura ufficiale della BMX Week Padova è iniziata con la sfilata dei “micro-panthers”, dei riders padovani e nei due giorni di corse a brillare sono stati, prima di tutto, gli atleti di casa con i colori dei Panther Boys Padova che hanno fatto la parte del leone nelle categorie giovanili conquistando il successo nella classifica a squadre sabato e chiudendo in seconda piazza quest’oggi. Tra i Cruiser Under 40 e Over 40 confermate le leadership nelle graduatorie generali del Circuito Italiano BMX di Jacopo Turato e Piero Piovesan.

“Questo è stato solo l’inizio di una settimana che vedrà i riflettori della BMX nazionale ed internazionale accesi sul nostro impianto. Siamo partiti davvero alla grande e per questo ci tengo a ringraziare l’Amministrazione Comunale di Padova, gli sponsor e tutti i nostri collaboratori per aver dato vita ad un evento imponente. Ora ci concentreremo sull’attività con i più piccoli prima della chiusura in notturna con il 3° Trofeo Antenore Energia sul quale calerà il sipario accompagnato dai fuochi d’artificio” ha commentato il numero uno della società padovana, Ezio Piovesan.

I risultati delle gare della 9^ Prova – Circuito Italiano BMX:

Cruiser Under 40:

1° Jacopo Turato (Panther Boys Padova) 2° Francesco Derme (Panther Boys Padova) 3° Valerio Crava (BMX Vigevano)

Cruiser Over 40:

1° Piero Piovesan (Panther Boys Padova) 2° Marco Gaule (BMX Pescantina) 3° Vittorio Sartori (BMX Creazzo)

Donne Esordienti:

1^ Kirsten Pollini (BMX Club Zetzwill) 2^ Sofia Brusca (Team BMX Lupatotina) 3^ Stella Meneghin (48Erre)

Esordienti 1° anno:

1° Jost Lozar (KD Rajd) 2° Federico Quarteroni (Caravaggio Offroad) 3° Andrea Gaffeo (BMX Pescantina)

Esordienti 2° anno:

1° Mattia Colombo (Besnate) 2° Mark Breznik Falk (KD Rajd) 3° Matteo Mariani (Carisma Team)

Donne open:

1^ Alice Braghi (BMX Pescantina) 2^ Marika Gaiazzi (Besnate) 3^ Anna Grigoletto (Panther Boys Padova)

Allievi:

1° Marco Del Tongo (BMX Creazzo) 2° Marco Canova (BMX Creazzo) 3° Manuel Bianchi (BMX Garda Trentino)

Juniores:

1° Albert Groppo (BMX Creazzo) 2° Alessandro Bielli (BMX Olgiatese) 3° Tommaso Carraro (BMX Olgiatese)

Elite:

1° Giacomo Fantoni (BMX Verona) 2° Matteo Grazian (BMX Olgiatese) 3° Martti Sciortino (BMX Olgiatese)

Master:

1° Manuel De Vecchi (Team BMX Verona) 2° Mattia Bonini (BMX Pescantina) 3° Nicholas Okoh (BMX Team Alto Adige)

I risultati delle gare della 10^ Prova – Circuito Italiano BMX:

Cruiser Under 40:

1° Jacopo Turato (Panther Boys Padova) 2° Francesco Derme (Panther Boys Padova) 3° Alessio Ronchetti (Ciclistica Olgiatese)

Cruiser Over 40:

1° Piero Piovesan (Panther Boys Padova) 2° Marco Gaule (BMX Pescantina) 3° Matteo Morello (Panther Boys Padova)

Donne Esordienti: 1^ Kirsten Pollini (BMX Club Zetzwill) 2^ Sofia Brusca (Team BMX Lupatotina) 3^ Stella Meneghin (48Erre)

Esordienti 1° anno:

1° William Gaule (BMX Pescantina) 2° Tommaso Cortese (Ciclistica Olgiatese) 3° Federico Quarteroni (Caravaggio)

Esordienti 2° anno:

1° Mattia Colombo (Besnate) 2° Matteo Mariani (Carisma Team) 3° Nicolò Puggia (BMX Verona)

Donne open:

1^ Alice Braghi (BMX Pescantina) 2^ Marika Gaiazzi (Besnate) 3^ Katja Stupar (BSX Team Maribor)

Allievi:

1° Marco Del Tongo (BMX Creazzo) 2° Riccardo Cortese (BMX Olgiatese) 3° Leonardo Fiorini (BMX Pescantina)

Juniores:

1° Albert Groppo (BMX Creazzo) 2° Isaia Dibattista (BMX Vigevano) 3° Alessandro Bielli (BMX Olgiatese)

Elite:

1° Giacomo Fantoni (BMX Verona) 2° Giacomo Gorgoglia (Just BMX) 3° Martti Sciortino (BMX Olgiatese)

Master:

1° Manuel De Vecchi (Team BMX Verona) 2° Giulio Marchetto (BMX Creazzo) 3° Lorenzo Del Papa (BMX Creazzo) 3^ Stella Meneghin (48Erre)