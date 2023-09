Circolo Surf Torbole: risultati e successi stagionali degli atleti

mercoledì, 20 settembre 2023

Torbole (Trento) – Circolo Surf Torbole: che squadra. Fine stagione pieno di importanti regate e grandi soddisfazioni per gli atleti del Circolo Surf Torbole, che da fine agosto hanno iniziato a raccogliere i frutti di un anno di allenamenti e regate. A pochi giorni dal Campionato Europeo IFCA Youth e Junior organizzato dallo stesso Circolo Surf Torbole dal 21 al 24 settembre e dai Campionati Italiani Classi Olimpiche, che schiereranno i migliori giovani del Circolo Surf Torbole a fine mese, riassumiamo i podi tricolori giovanili conquistati nell’evento clou della Federazione Italiana Vela, che quest’anno si è disputato a Ravenna per raccontare la storia di questi giovanissimi, che con entusiasmo danno vita alla squadra, che si ingrandisce nei numeri e migliora in risultati di mese in mese.

Alla Coppa Primavela due new entry dei corsi di windsurf estivi hanno conquistato il terzo gradino del podio grazie a Julian Iaimer e Emma Burkhart. Soddisfazione per l’assegnazione del Trofeo Marco Rossi per essere stato il Circolo con il maggior numero di atleti partecipanti. Dai più piccoli alla prima esperienza di regata, ai più grandicelli, che sono stati impegnati nelle regate Techno 293 e iQFoil. Con 25 atleti sono stati portati a casa in tutto 8 podi tricolori, tra Primavela, Techno 293 e iQFoil. Vittoria del titolo femminile Techno 293 Under 15 della neo campionessa del mondo Gaia Bonezzi e sempre nel Techno due bronzi di Andrea Totaro (U15) e Luis Burkhart (U13).

Tra i più grandi passati all’iQFoil quattro atleti del Circolo Surf Torbole in top 5 U19 maschile: confermata una volta di più la costante crescita agonistica di Leonardo Tomasini che conquista il titolo under 19 con il suo compagno di squadra Mattia Saoncella sul terzo gradino del podio. Quarto e quinto rispettivamente Jacopo Gavioli e Valentino Blewett. Se crescendo si cambia classe, il podio tricolore non sfugge mai nel palmares della veronese Anna Polettini, seconda under 17 femminile. Un risultato complessivo dovuto grazie al grande lavoro dei tecnici con capofila Dario Pasta affiancato dalla new entry Andrea Guida di Ronza e il supporto di Tommaso Polettini.

Dario Pasta, coach e portavoce dello staff tecnico del Circolo Surf Torbole: “L’ultima trasferta prima dei prossimi appuntamenti (CICO-Campionati Italiani Classi Olimpiche e Mondiali giovanili iQFoil) tra Coppa Primavela, Coppa del Presidente, Italiani Techno e iQFoil giovanili ha dimostrato che abbiamo un bel gruppo, che va dai 9 ai 19 anni. Siamo soddisfatti dei numeri e dei risultati perchè anche in condizioni in cui non partivamo da favoriti con vento leggero e onda, abbiamo avuto un’ottima risposta dai ragazzi, in blocco nella top 5 iQFoil, ma quasi tutti in top 10 anche nelle altre classi e categorie. Peccato che non siamo riusciti a sfruttare le giornate con vento e si è regatato poco. Lo spirito di squadra ha permesso di trainare anche i più piccoli alla prima esperienza agonistica importante (Julian ed Emma), tanto che grazie alla disponibilità di Edoardo Rasponi (vincitore della Primavela nel 2022) sono riusciti a migliorare velocemente fino a conquistare il podio. Il lavoro fatto curando non solo il singolo, eventualmente favorito, ha pagato molto in termini di crescita allargata anche agli altri, dando grandissime soddisfazioni: un fattore che ci permette di presentarci agli ultimi importanti appuntamenti stagionali, sicuri di aver lavorato tanto, con impegno e umiltà, sicuri di scendere in acqua comunque con una squadra dietro che dà la carica per raggiungere gli obbiettivi preposti”.

Da domani – giovedì 21 settembre – regate sul Garda Trentino per contendersi il titolo europeo giovanile (Youth e Junior) e master IFCA (tavole slalom pinna e foil di serie) e a fine mese il Campionato Italiano Classi Olimpiche ad Ancona, con impegnati Sofia Renna, Manolo Modena, Leonardo Tomasini, Jacopo Renna e Nicolò Renna, atleta della Polizia di Stato, ma legato fortemente al circolo e a tutto il gruppo di ragazzi, che oggi lo vedono come un esempio di grande sportivo e campione. Un appuntamento che si presenta prima di sparare tutte le cartucce al mondiale giovanile iQFoil a Cadice di fine ottobre.