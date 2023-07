Ciclismo, tricolori cronometro a squadre: i risultati di Sospirolo

sabato, 22 luglio 2023

Sospirolo (Belluno) – Tricolori Cronometro a Squadre: conclusione in bellezza a Sospirolo (Belluno). Dopo i successi della Bustese Olonia e del Team Di Federico tra gli Allievi, nel pomeriggio l’Inno di Mameli è risuonato per celebrare le vittorie del Team Work Service tra gli Juniores, il Team Valcar tra le Donne Juniores, Top Girls tra le Donne Open e il Team Colpack (foto © Photos.it) tra gli Under 23.

E’ con grande commozione che tutta la carovana del Campionato Italiano ha voluto dedicare un minuto di silenzio in ricordo di Jacopo Venzo, il giovane juniores rimasto vittima di un incidente mortale mentre era in gara in terra austriaca. Al ragazzo vicentino hanno voluto dedicare la propria vittoria i ragazzi coetanei del team Work Service: “Questa giornata ci ha tolto un amico. Questa vittoria è per Jacopo Venzo e per i suoi familiari a cui vogliamo testimoniare la nostra vicinanza” ha sottolineato Alessandro Borgo del team padovano dal podio tricolore. “Avevamo preparato bene questa cronometro a squadre studiando il percorso e cercando di dare il meglio quest’oggi. E’ andata bene e siamo felici di aver centrato un successo così prestigioso”.

Altrettanto emozionate le ragazze della Valcar: “Questa vittoria è per Jacopo, abbiamo sentito la notizia della sua morte e ci ha colpito moltissimo perchè aveva la nostra età. Oggi è un giorno di festa per noi ma vogliamo ricordarlo dedicandogli questo successo”.

Felici di indossare la maglia tricolore nella prima, storica, edizione di un Campionato Italiano della cronometro a squadre le atlete della Top Girls: “E’ stata una gara molto dura nella quale abbiamo dato tutto. Il percorso si è fatto sentire soprattutto negli ultimi chilometri in salita ma oggi avevamo il papà di Cristina (Tonetti, ndr) che ha pedalato con noi e ci ha aiutato dandoci una motivazione in più per andare a prenderci questo titolo tricolore”.

Prova superba quella del Team Colpack Ballan con Francesco Della Lunga, il più esperto del quartetto, che sul podio ha fatto i complimenti ai propri compagni di squadra: “Questo risultato non era affatto scontato e abbiamo dovuto sudare parecchio per andarcelo a prendere. Io non ero al cento per cento ma ho dato il massimo per i miei compagni e loro hanno completato l’opera. Questa vittoria la vogliamo dedicare a Rossella e Beppe Dileo che ieri hanno perso il papà Nicola. Loro sono due colonne della nostra società e speriamo, con questo successo, di avergli regalato almeno un sorriso”.

Estrema soddisfazione per tutta la macchina organizzativa sapientemente orchestrata da Adriano Zambon: “E’ stata una giornata di gare lunga e molto intensa che ci ha impegnato ma anche esaltato. I ragazzi hanno onorato al meglio questo Campionato Italiano correndo senza risparmiarsi e lottando fino all’ultimo per conquistare la maglia tricolore. Voglio complimentarmi con atleti e società per aver dato spettacolo sulle strade della Valle del Mis oltre che ringraziare la Regione Veneto, il Comune di Sospirolo e gli sponsor per averci sostenuto nell’allestimento di questo evento. Un grande grazie, infine, a tutti i volontari, alle forze dell’ordine e a tutta la cittadinanza interessata dal percorso per aver collaborato per la buona riuscita della manifestazione”.

Soddisfatto anche il primo cittadino di Sospirolo Mario De Bon: “Questa giornata ha offerto una grande vetrina nazionale al nostro territorio e ci ha permesso di dare spazio alle giovani promesse del ciclismo italiano. Voglio ringraziare Adriano Zambon per la regia organizzativa e tutti i volontari che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione”.

JUNIORES

La formazione juniores di patron Massimo Levorato, sotto la direzione dei tecnici Fabio Camerin e Matteo Berti, ha dato vita ad una super-prestazione percorrendo i 33,2 chilometri in 42’26”: è stato questo il miglior tempo di giornata per gli juniores che ha regalato alla formazione padovano uno storico titolo tricolore nella Cronometro a squadre.

A difendere i colori del Team Work Service a Sospirolo sono stati Leonardo Meccia, Enea Sambinello, Jacopo Sasso e Alessandro Borgo che hanno pedalato compatti esaltando la forza del gruppo su di un tracciato ondulato e decisamente esigente per la categoria. I quattro alfieri del Team Work Service hanno volato ad oltre 46 km/h di media rifilando ben 53″ alla Bustese Olonia, che ha chiuso al secondo posto e 1’27” al Team Tiepolo Udine che si è messo al collo la medaglia di bronzo. Al quarto posto ha chiuso la Borgo Molino Vigna Fiorita, campione italiana uscente della specialità, che al traguardo ha accusato quasi due minuti di ritardo.

In una giornata segnata dal lutto per la tragica e prematura scomparsa dello juniores vicentino Jacopo Venzo i ragazzi della Work Service, saliti sul palco per indossare la livrea tricolore hanno avuto parole di grande sensibilità e commozione nei confronti del giovane corridore venuto a mancare solo poche ore prima: “Questa giornata ci ha tolto un amico. Questa vittoria è per Jacopo Venzo e per i suoi familiari a cui vogliamo testimoniare la nostra vicinanza” ha sottolineato Alessandro Borgo a nome dei compagni di squadra e di tutta la società. “Avevamo preparato bene questa cronometro a squadre studiando il percorso e cercando di dare il meglio quest’oggi. E’ andata bene e siamo felici di aver centrato un successo così prestigioso”.

Un pensiero condiviso da tutta la società padovana: “Vogliamo essere vicini come società alla famiglia del ragazzo e alla sua squadra. Quando succedono queste tragedie in gara purtroppo non ci sono parole che possano lenire il dolore per la grave perdita che tutti noi abbiamo subito ma questo titolo tricolore ci da la possibilità di manifestare tutto il nostro cordoglio alle persone che avevano più a cuore Jacopo” come ha aggiunto il Presidente Massimo Levorato. “Venendo all’impresa dei nostri ragazzi a Sospirolo, mi sento di dire che si tratta di un successo di squadra che parte da lontano. Dalla ricerca e dalla elaborazione dei migliori materiali con i nostri partner tecnici, passando per la preparazione atleti e tecnica curata dai nostri direttori sportivi sino al talento messo a frutto dai ragazzi in quella che è probabilmente la disciplina pi&ugrav e; difficile del ciclismo perchè richiede non solo la forza del singolo ma l’armonia di un intero team. Non c’è vittoria che possa rappresentare meglio la nostra squadra e successo di cui potremmo andare più fieri di quello conquistato oggi su di un tracciato difficile da interpretare e davanti ad un parterre di grande spessore”.

Ad analizzare da un punto di vista tecnico la prestazione dei ragazzi della Work Service sono stati i Direttori Sportivi Matteo Berti e Fabio Camerin: “Abbiamo preparato questa cronometro nei minimi dettagli perchè sapevamo di poter contare su di un gruppo con le caratteristiche giuste per questo tracciato. I ragazzi sono stati bravi nel restare uniti e concentrati e nel portare a casa un risultato di grande prestigio per tutto il nostro team. La condizione del gruppo è ottima, domani in gara a Loria e a Castelnuovo Garfagnana, poi da giovedì al Giro del Veneto: tutti appuntamenti nei quali cercheremo di sfruttare l’ottimo periodo attraversato da tutta la squadra”.

Ordine d’arrivo Under 23:

1° Team Colpack Ballan (Nespoli, Milesi, Ambrosini, Della Lunga) 46’58”

2° Zalf Euromobil Désirée Fior (Bozzola, Bonetto, Moro Cavalli) a 12″

3° Team Technipes Inemiliaromagna (Dapporto, Umbri, Montefiori, Collinelli) a 26″

4° Uc Trevigiani Energiapura Marchiol (Cetto, Cireddu, Laino, Cazzola) a 1’55”

Ordine d’arrivo Femminile Open:

1° Top Girls Fassa Bortolo (Vigilia, Tonetti, Bariani, Palazzi) 47’34”

2° Bepink Gold (Vitillo, Zanardi, Vettorello, Casagranda) a 31″

3° UAE Development Team (Cipressi, Pellegrini, Piergiovanni, Caudera) a 2’14”

4° GB Junior Team (Giuliani, Eremita, Sernissi, Ruffilli) a 2’39”

5° Isolmant Premac Vittoria (Curnis, Rossato, Zontone, Zanetti) a 3’03”

Ordine d’arrivo Maschile Juniores:

1° Work Service (Borgo, Sasso, Sambinello, Meccia) 42’26”

2° Bustese Olonia (Turconi, Archetti, Cattani, Parmigiani) a 53″

3° Team Tiepolo Udine (Cafueri, Viezzi, Zanutta, Vecchiotti) a 1’27”

4° Borgo Molino Vigna Fiorita (Montagner, Favero, Battain, Turri) a 1’54”

5° Us Montecorona (Zancanella, Santini, Mottes, Valentini) a 3’36”

Ordine d’arrivo Femminile Juniores:

1° Valcar (Cappelletti, Venturelli, Pavesi) 46’13”

2° Isolmant Premac (Pighi Iaccarino, Milesi) a 21″

3° BFT Burzoni (Zanzi, Baima, Ferrari) a 1’35”

4° Breganze Millenium (Bulegato, Toniolli, Gazzola) a 2’10”

5° Uc Conscio (Luccon, Bertogna, Tottolo) a 2’57”.