Ciclismo, Tour of the Alps: l’austriaco Mühlberger trionfa a Predazzo

giovedì, 20 aprile 2023

Predazzo (Trento) – Mühlberger, fuga per la vittoria a Predazzo (Trento). Successo austriaco nella quarta tappa del Tour of the Alps, 152,9 Km da Rovereto a Predazzo grazie al portacolori del Team Movistar che ha regolato sul traguardo i compagni di fuga, il norvegese Traeen e l’italiano Pellizzari. I big si controllano in vista del gran finale di domani: maglia verde Melinda ancora sulle spalle di Tao Geoghegan Hart.

L’Austria festeggia al Tour of the Alps grazie a Gregor Mühlberger (nella foto © Svoboda). Il portacolori del Team Movistar, protagonista della fuga a lunga gittata che ha caratterizzato la quarta tappa della corsa euro-regionale (Rovereto–Predazzo, 152,9 Km), ha regolato sul traguardo Torstein Traeen (Uno-X) e Giulio Pellizzari (Bardiani-CSF-Faizané).

Il corridore italiano ha provato a sganciarsi sulle rampe del Passo Pramadiccio, ma la sua azione ha trovato la risposta della coppia Mühlberger-Træen nella successiva discesa.

Giornata tranquilla per la Maglia Verde Melinda Tao Geoghegan Hart. I big della classifica generale si sono controllati in vista del gran finale di domani a Brunico.

TAPPA 4 – (Rovereto-Predazzo, 152,9 Km)

ORDINE D’ARRIVO

1. Gregor Mühlberger (Team Movistar)

2. Torstein Træen (Uno-X Pro Cycling Team)

3. Giulio Pellizzari (Bardiani-CSF-Faizané)

4. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe)

5. Stefan De Bod (EF Education-EasyPost)

CLASSIFICA GENERALE

1. Tao Geoghegan Hart (Team INEOS Grenadiers)

2. Hugh Carthy (EF Educatio-EasyPost) + 0:22

3. Jack Haig (Bahrain-Victorious) +0:28.