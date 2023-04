Ciclismo, Tour of the Alps: il tedesco Kämna trionfa a Brentonico

mercoledì, 19 aprile 2023

Brentonico (Trento) – Kämna trionfa nell’arrivo in salita del San Valentino a Brentonico (Trento). Geoghegan Hart resiste in vetta. In Trentino torna alla vittoria il tedesco che precede il compagno di squadra Vlasov nella terza tappa del Tour of the Alps. Terzo l’ecuadoregno Cepeda davanti a un Geoghegan Hart in assoluto controllo.

Lennard Kämna (foto © Svoboda) si è aggiudicato la terza tappa del Tour of the Alps, 162,5 Km da Renon, in Alto Adige, a Brentonico San Valentino, in Trentino. Il tedesco, vincitore anche lo scorso anno sulle strade euro-regionali, a Villabassa, è andato all’attacco con Jefferson Cepeda quando mancavano 5 Km alla conclusione, resistendo al ritorno del gruppetto dei big della classifica.

Il portacolori della Bora-hansgrohe ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Aleksandr Vlasov e l’ecuadoregno Cepeda (EF Education-EasyPost). Quarto posto per Tao Geoghegan Hart (Team INEOS), la cui leadership non è sembrata mai in bilico sulla salita conclusiva. Settimo il primo degli italiani, il portacolori della EOLO-Kometa Lorenzo Fortunato.

In classifica Generale, Geoghegan Hart (foto © Jaroslav) precede di 22 secondi Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) e di 28 secondi l’australiano Jack Haig (Bahrain-Victorious), quinto quest’oggi.

TAPPA 3 – (Renon – Brentonico San Valentino, 162,5 Km) – ORDINE D’ARRIVO

1. Lennard Kämna (Bora-hansgrohe)

2. Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe)

3. Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost)

4. Tao Geoghegan Hart (Team INEOS Grenadiers)

5. Jack Haig (Bahrain-Victorious)

CLASSIFICA GENERALE

1. Tao Geoghegan Hart (Team INEOS Grenadiers)

2. Hugh Carthy (EF Educatio-EasyPost) + 0:22

3. Jack Haig (Bahrain-Victorious) +0:28.