Ciclismo, Tour of the Alps: dal Sol Levante all’Euregio, l’avventura del JCL Team UKYO

sabato, 16 marzo 2024

Egna – La formazione nipponica di livello Continental, fondata dall’ex pilota di Formula 1 Ukyo Katayama, si presenterà al Tour of the Alps (15-19 aprile) con l’obiettivo di farsi notare e animare la corsa, oltre che per alimentare i suoi grandi piani per il futuro.

Un ex pilota di Formula 1 si innamora del ciclismo e unendo la dedizione giapponese e l’esperienza italiana nelle due ruote mette in piedi una squadra, con il grande sogno di arrivare a competere al Tour de France, scalando stagione dopo stagione la piramide del ciclismo globale. Sembra l’interessante premessa per un film, l’avvincente trama di un anime, invece è tutto vero. Foto @Credits: JLC Team UKYO.

È questa, in breve, la storia del JCL Team UKYO, la squadra di Ukyo Katayama, pilota di Formula 1 dal 1992 al 1997. Una squadra che da questa stagione è guidata e gestita in Italia da Alberto Volpi, uno dei più navigati e vincenti direttori sportivi al mondo, capace nella sua lunga carriera di accompagnare le sue squadre alla vittoria dei tre Grandi Giri.

Al Tour of The Alps, dal 15 al 19 aprile, la formazione Continental con licenza giapponese affronterà uno degli appuntamenti di punta della sua stagione sulle strade di Tirolo, Alto Adige e Trentino, e lo farà puntando su una formazione mista fra atleti giapponesi ed italiani.

L’obiettivo dichiarato è di animare la corsa in ogni modo e non lasciare nulla di intentato, e soprattutto confrontarsi con una corsa di alto livello, pedalando fianco a fianco con le migliori squadre al mondo, tra corridori dal ricco palmares, spalla a spalla con alcune tra le più interessanti promesse del ciclismo mondiale.

Le punte della formazione italo-nipponica saranno il campione nazionale su strada Masaki Yamamoto, la cui iconica maglia bianco-rossa sarà senz’altro facilmente distinguibile in gruppo, il suo quarantenne connazionale Nariyuki Masuda e l’italiano Thomas Pesenti, chiamato a ben figurare nelle tappe più dure della corsa euroregionale.

“Non vogliamo fare troppi proclami, ma puntiamo senz’altro a renderci protagonisti”, spiega Alberto Volpi: “Per statura della gara e dislivello delle tappe, il Tour of The Alps rappresenta un palcoscenico dove non puoi nasconderti. Le più forti squadre World Tour arrivano non solo per partecipare, si presentano alla partenza per vincere, per cercare un’iniezione di fiducia prima del Giro d’Italia. Siamo onorati di poter partecipare a questa corsa che ha avuto fiducia in noi fin da questo inverno”.

Per il JCL Team UKYO – i cui atleti giapponesi trascorrono diversi mesi l’anno in Italia, vivendo e allenandosi insieme in provincia di Lecco – il Tour of The Alps rappresenterà il momento clou di un calendario composto da corse asiatiche, come il recente Tour de Taiwan, e da alcune corse italiane, tra cui il Trofeo Laigueglia e la Settimana Coppi e Bartali.

Chi sicuramente non vorrà resistere al richiamo di una competizione come il Tour of the Alps è proprio Ukyo Katayama, che oltre ad aver disputato quasi 100 Gran Premi di Formula 1 vanta una partecipazione alla Parigi-Dakar e un podio alla 24 Ore di Le Mans. Un personaggio dalla grande storia e dai grandi sogni, che ha un’ottima familiarità con alcuni tra i maggiori eventi sportivi al mondo.

“È un grande privilegio poter partecipare al Tour of the Alps, una corsa rinomata per i suoi percorsi avvincenti e la sua agguerrita concorrenza. E come squadra internazionale ci sentiamo vicini al messaggio di unità e inclusione di questo evento”, dice Katayama, oggi sessantenne, che sarà presente al via in Alto Adige. “Non vedo l’ora di prendere parte alla presentazione delle squadre e supportare il mio team durante la corsa. Vedere i nostri corridori competere in un evento così prestigioso mi rende orgoglioso”.

Alla 47esima edizione del Tour of The Alps, organizzato dal GS Alto Garda, il JCL Team UKYO si confronterà con alcune tra le migliori formazioni al mondo, tra le quali nove squadre World Tour.

La presentazione delle squadre, aperta al pubblico e apice di una giornata ricca di eventi, ospiti e intrattenimento, si svolgerà alle 17 di domenica 14 aprile presso la sede di Würth ad Egna, località che lunedì 15 darà il via alla prima tappa con arrivo a Cortina sulla Strada del Vino.