Ciclismo, Tour de France: trionfo di Philipsen sul traguardo di Bayonne

lunedì, 3 luglio 2023

Bayonne – Arrivo in volata alla terza tappa del Tour de France con Philipsen che batte sul traguardo di Bayonne Bauhaus ed Ewan. Partiti a Amorebieta-Etxano, in terra basca, i ciclisti hanno percorso i primi 32 km con due Gpm, la Côte de Trabakua (4,1 km al 5,4%) e la Côte de Millon (2,3 km al 4,5%), quindi la costa atlantica, sono entrati in Francia.

Le previsioni della vigilia sono state confermate, doveva essere la gara dei velociti e così è stata: all’arrivo della terza tappa, dopo 193,5 km, a Bayonne dove il velocista Philipsen con batte sul traguardo di Bayonne Bauhaus ed Ewan. Dopo altra tappa adatta ai velocisti. Dopo Lafay (© A.S.O. Charly-Lopez) nella giornata di ieri, altri arrivo in volata con Jasper Philipsen in uno sprint di gruppo davanti a Phil Bauhaus e Caleb Ewan. È la terza vittoria di tappa del Tour de France e la trentesima in carriera per il 25enne belga, nonché la quinta vittoria del Tour de France per Alpecin-Deceuninck. Adam Yates ha mantenuto il comando generale.

ORDINE D’ARRIVO

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 4h43’15’’

2. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), +00’’

3. Caleb Ewan (Lotto Dstny), +00”

CLASSIFICA GENERALE

1. Adam Yates (UAE Team Emirates) 13h52’33’’

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), +06’’

3. Simon Yates (Team Jayco AlUla), +06’’