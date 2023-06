Ciclismo: scattata da Pergine Valsugana la sesta tappa del Giro Next Gen

venerdì, 16 giugno 2023

Pergine Valsugana (Trento) – Grande festa a Pergine Valsugana (Trento) per la partenza della sesta tappa del Giro Next Gen, organizzato da Rcs Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani.

I 166 km da Pergine Valsugana a Povegliano non presentano difficoltà altimetriche ad eccezione del GPM iniziale di Valico della Fricca e la tappa odierna è indicata per gli sprinter che avranno un’altra chance. Il gruppo, forte di 129 unità, è partito alle 11.59. Si è ritirato Mats Wenzel (Leopard TOGT Pro Cycling), con il dorsale 195.