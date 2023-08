Ciclismo, Mondiali: il bergamasco Milesi medaglia d’oro nella crono Under 23

mercoledì, 9 agosto 2023

Glasgow – Lorenzo Milesi, 21 anni, di San Pellegrino Terme (Bergamo) regala la medaglia d’oro nella crono Under 23 ai Campionati Mondiali a Glasgow. Una prova magistrale per il ciclista bergamasco che da ragazzo giocava a calcio, poi – dopo un incidente – è passato alla bici e oggi ai Mondiali ha conquistato la medaglia d’oro. Milesi (foto © Sprint cycling agency) è riuscito a dominare grazie alla sua progressione il campione belga Alec Segaert, favorito alla vigilia.



Il ciclista bergamasco ha vinto il titolo mondiale coprendo i 36 km del percorso in 43’00″46, alla media di 50,503 km/h, rifilando 11,27 secondi sul belga Alec Segaert, terzo l’australiano Hamish McKenzie a 50,79. “Devo ancora metabolizzare questa vittoria – ha detto al termine della gara Lorenzo Milesi -. Ho cercato di spingere il più possibile”. Il bergamasco della DSM la prende con una certa filosofia: “Il ciclismo mi è sempre piaciuto, anche se a casa mia nessuno l’ha mai praticato seriamente”. Ora veste la maglia iridata.