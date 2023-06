Ciclismo, le tappe e i big del 46esimo Giro della Dolomiti

mercoledì, 28 giugno 2023

Bolzano – Il Giro delle Dolomiti si avvicina: dal 24 al 28 luglio si svolgerà la 46esima edizione dell’evento ciclistico a tappe sulle strade del Trentino-Alto Adige. Al Giro delle Dolomiti, che anche quest’anno supporterà il World Bicycle Relief, si sono già iscritti numerosi appassionati di ciclismo. All’evento parteciperanno anche alcuni ex atleti di spicco.

Nel gruppone di ciclisti e cicliste che dal 24 al 28 luglio pedaleranno nelle cinque tappe del Giro delle Dolomiti saranno presenti ex atleti di spicco come il ginnasta olimpionico Jury Chechi, che ha da tempo confermato la sua presenza. Parteciperanno all’evento assieme a Chechi anche l’ex ciclista professionista Massimiliano Lelli e Chiara Ciuffini, prima campionessa mondiale di gravel nella categoria Master. “Tutti loro affronteranno i 527,5 chilometri di percorso con un dislivello complessivo di circa 11500 metri”, spiega Bettina Ravanelli, presidente dell’ASD Giro delle Dolomiti.

Nelle cinque giornate si pedalerà perlopiù in gruppo, a velocità controllata tra passi dolomitici e paesaggi alpini, ma in ciascuna tappa si svolgerà una crono in montagna che contribuirà a decretare i vincitori della classifica generale. “E saranno molti i ciclisti da tenere d’occhio sui tratti cronometrati in montagna. Gilberto Simoni, vincitore di due Giri d’Italia, parteciperà alla prima tappa con la salita all’Alpe di Pampeago, dove 20 anni fa ottenne una vittoria di giornata al Giro d’Italia”, racconta Ravanelli. Anche un altro celebre scalatore sarà impegnato nel Giro delle Dolomiti: l’ex pro Giovanni Visconti, vincitore di tre campionati italiani in linea e per tre volte leader della classifica individuale dell’UCI Europe Tour.

Sostegno al World Bicycle Relief

Il Giro delle Dolomiti va ben oltre la competizione: è condividere una passione, quella per il ciclismo, in un contesto unico come le Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO. Proprio per questo, oltre a preoccuparsi di avere il minor impatto possibile sull’ambiente aderendo al protocollo Green Event, il comitato organizzatore del Giro delle Dolomiti anche quest’anno è partner del World Bicycle Relief.

Questa organizzazione no-profit vede nella bicicletta un’opportunità per la mobilità delle popolazioni rurali dei Paesi in via di sviluppo. Finora ha fornito più di 732.000 biciclette alle popolazioni di 23 Paesi in Africa, Sudamerica e nel Sud-Est asiatico e ha formato più di 3.000 meccanici. “Con le sue biciclette adatte a terreni accidentati, resistenti e di facile manutenzione, World Bicycle Relief incentiva l’accesso all’istruzione, alla sanità e alle opportunità economiche in regioni in via di sviluppo dove la distanza è una sfida. Siamo molto felici di continuare a sostenere quest’organizzazione internazionale”, osserva Ravanelli.

Le persone interessate a partecipare al Giro delle Dolomiti possono ancora iscriversi sul sito www.girodolomiti.com. La quota d’iscrizione a tutte e cinque le tappe ammonta a 650 euro, mentre una singola tappa costa 130 euro. Nella quota d’iscrizione sono inclusi un ricco pacco gara, la maglia ufficiale dell’evento, l’assicurazione, l’assistenza sanitaria, il servizio massaggi post tappa, la scorta tecnica, l’assistenza meccanica, due ristori e un pranzo per tappa.

Per coloro che si iscrivono entro fine giugno, inoltre, il pettorale sarà personalizzato.

46° Giro delle Dolomiti (24-28 luglio 2023) le tappe:

1^Tappa – Val di Fiemme – Pampeago (lunedì 24 luglio)

Distanza: 87,9 km

Dislivello: 1963 m

Tratto cronometrato: 6,5 km/700 m di dislivello

2^Tappa – Sellaronda (martedì 25 luglio)

Distanza: 159,5 km

Dislivello: 3400 m

Tratto cronometrato: 10,4 km/704 m di dislivello

3^ Tappa – Passo Stelvio (mercoledì 26 luglio)

Distanza: 57,2 km

Dislivello: 1893 m

Tratto cronometrato: 23,2 km/1808 m di dislivello

4^ Tappa – Passo Fedaia (giovedì 27 luglio)

Distanza: 142 km

Dislivello: 2898 m

Tratto cronometrato 1: 7,3 km/504 m dislivello

5^Tappa – San Genesio – Avelengo (venerdì 28 luglio)

Distanza: 80,9 km

Dislivello: 1347 m

Tratto cronometrato: 10,8 km/922 m di dislivello

Distanza complessiva: 527,5 km/11501 m dislivello

Distanza complessiva prove a cronometro in montagna: 58,3 km/4638 m dislivello