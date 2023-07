Ciclismo: la zampata di Tadej Pogacar nella sesta tappa del Tour de France

giovedì, 6 luglio 2023

Cauterets-Cambasque – Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Tour del France, da La Tarbes a Cauterets-Cambasque di 144,9 chilometri con quattro gran premi della montagna. A tre chilometri del traguardo Pogacar (© A.S.O. Charly Lopez) partito ed è arrivato solo sul traguardo, secondo Jonas Vingegaard con 25 secondi di ritardo, ma indossa la maglia gialla.

Infatti Hindley che aveva 47” di vantaggio su Vingegard è arrivato con 2’15” di ritardo ed ha perso la maglia gialla che aveva conquistato ieri. Una tappa spettacolare e il primo arrivo in salita ha fatto la selezione con il testa a testa tra Pogacar e Vingegard.

Il giorno dopo aver perso la sua prima battaglia, Tadej Pogacar si è ripreso e ha ottenuto una vittoria in solitaria a Cauterets-Cambasque, la sua 15esima della stagione 2023 e la sua 10^ tappa al Tour de France, mentre il campione in carica Jonas Vingegaard è subentrato a Jai Hindley nella classifica generale classifica. Il danese esce dai Pirenei in maglia gialla.

6^ TAPPA

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 3h54’27’’

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +24”

3. Tobias Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) +1’22”

CLASSIFICA GENERALE

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 26h10’44’’

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +25”

3. Jai Hindley (Bora-hansgrohe) +1’34”