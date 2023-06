Ciclismo, Johannes Staune-Mittet vince il Giro Next Gen. Tappa finale a Foldager

domenica, 18 giugno 2023

Trieste – La frazione conclusiva del Giro Next Gen è stato un vero e proprio festival del Nord Europa con il danese Anders Foldager che si è portato a casa il successo di tappa mentre il norvegese Johannes Staune-Mittet ha suggellato una settimana trionfale portando a casa la Maglia Rosa, la prima per il suo paese nella storia della corsa. Foldager ha avuto la meglio allo sprint su Luca Cretti, già quarto nella tappa di ieri, al termine di una lunga fuga che comprendeva anche Simone Griggion e Manuel Oioli, entrambi distanziati lungo l’ultima ascesa che portava a Prosecco. Foto @LaPresse.

Il gruppo chiudeva a 10″ dalla coppia di testa regolato da un altro danese, Henrik Breiner Pedersen. Nessun rischio per Johannes Staune-Mittet e per la Jumbo-Visma Development Team, che ha corso sempre in controllo portando a casa la Maglia Rosa, obiettivo dichiarato fin dal giorno della presentazione delle squadre. Staune-Mittet si aggiudica anche la Maglia Azzurra e la Maglia Combinata mentre il francese Alexy Faure Prost ha difeso con successo la Maglia Bianca conquistata sullo Stelvio. Due le maglie conquistate da corridori italiani: sul podio di Trieste salgono Alessio Martinelli, Maglia Tricolore, e Davide De Pretto, Maglia Ciclamino.

Johannes Staune-Mittet, vincitore del Giro Next Gen, ha dichiarato in conferenza stampa: “È bellissimo essere qui con la Maglia Rosa e sarà fantastico festeggiare questa vittoria con tutta la squadra. Il momento decisivo della corsa è stato lo Stelvio, anche se la classifica è rimasta corta fino alla fine. Ho imparato molto correndo tra gli Under 23, le corse sono molto stressanti ed è difficile controllarle, ma con la squadra siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Dall’anno prossimo inizierà una nuova sfida nel World Tour in compagnia di corridori che hanno vinto tutto come Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Wout Van Aert, quindi sono convinto che questa esperienza mi aiuterà per il mio futuro. Il Giro Next Gen è stata una corsa organizzata in maniera eccellente, con molte persone preparate e amichevoli che hanno lavorato dietro le quinte. È stato tutto molto bello.”

CLASSIFICA GENERALE

1 – Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team)

2 – Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon) a 47″

3 – Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team U23) a 2’02”

4 – German Dario Gomez Becerra (GW Shimano Sidermec) a 2’13”

5 – Alexy Faure Prost (Circus – ReUz – Technord) a 2’39”

ORDINE D’ARRIVO

1 – Anders Foldager (Biesse – Carrera) – 135 km in 2h54’27’’, alla media di 46.427 km/h

2 – Luca Cretti (Team Colpack Ballan CSB) s.t.

3 – Henrik Breiner Pedersen (Team Coloquick) a 10″

4 – Andrea D’Amato (Biesse – Carrera) s.t.

5 – Giosuè Epis (Zalf Euromobil Fior) s.t.

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Il Ciclista – Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni – Alexy Faure Prost (Circus – ReUz – Technord)

Maglia Combinata, leader della Classifica Combinata, sponsorizzata da RCS Sport for Aido – https://aido.it/ – Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team)

Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da TIM – Alessio Martinelli (Green Project – Bardiani CSF – Faizanè)

STATISTICHE

Johannes Staune-Mittet è il primo norvegese vincitore del Giro d’Italia riservato ai giovani, in tutta la storia della competizione, nata nel 1970.

Seconda vittoria da Under 23 per Anders Foldager, entrambe in Italia: il precedente è il Trofeo Città di San Vendemiano del 16 aprile scorso.

La Danimarca diventa la 7^ nazione ad aver vinto in questo Giro Next Gen in 8 tappe disputate dopo Belgio, USA, Norvegia, Gran Bretagna, Italia e Svizzera. L’unica nazione che si è ripetuta è il Belgio: Alec Segaert nella prima tappa e Gil Gelders nella seconda.

Il vincitore di tappa Anders Foldager ha dichiarato: “Vincere così è davvero una sensazione speciale. Sono estremamente felice. Dopo essere arrivato secondo in una tappa l’anno scorso, ho lavorato fin dall’inverno per arrivare qua al massimo della forma e conquistare il successo che mi era mancato. Prima del Giro Next Gen non ero stato bene, sono arrivato alla corsa in condizioni di forma non ottimali ma le sensazioni sono migliorate giorno dopo giorno e questo è il risultato.”

La Maglia Tricolore Alessio Martinelli ha detto: “Sono felice e soddisfatto del mio Giro Next Gen. Questa Maglia significa molto per me e mi darà grandi motivazioni per il futuro. Il livello dei rivali era altissimo, è stata una delle gare più dure che ho mai corso.”