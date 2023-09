Ciclismo, in Valsugana la Coppetta d’Oro va al Veloce Club Borgo: i risultati

domenica, 3 settembre 2023

Borgo Valsugana – La Coppetta d’Oro dei record, la 25esima della storia della manifestazione, rimane a casa e per il secondo anno consecutivo finisce nella bacheca della squadra organizzatrice, il Veloce Club Borgo, che ha visto premiati tanto i propri sforzi organizzativi quanto l’ottimo lavoro svolto nella crescita delle giovani leve del ciclismo.

Il trofeo del vincitore, come da tradizione e da regolamento dell’evento, è finito nelle mani del direttore sportivo della squadra Giovanissimi del club valsuganotto Paolo Voltolini, che ha condiviso la gioia della vittoria con i suoi piccoli atleti. La squadra di casa, al terzo successo in totale alla Coppetta d’Oro, ha totalizzato 89 punti ed è stata affiancata sul podio dai bresciani del Mazzano (81 punti) e dai veneti del Gruppo Sportivo Mosole (80), che hanno guadagnato due posizioni rispetto al 2022, per la soddisfazione del diesse Sauro Bembo. Il Mazzano del direttore sportivo Domenico Fagoni, invece, ha replicato il risultato dello scorso anno, confermandosi uno dei vivai più fiorenti del ciclismo nazionale, mentre la top 5 è stata completata dal Vc Città di Marostica della diesse Giovanna Crestani e dal Gc Feralpi Group di Paolo Pagnoni.

Il Veloce Club Borgo ha primeggiato anche nella graduatoria a squadre per numero di partecipanti (37), ma come da prassi ha cavallerescamente ceduto il trofeo alla seconda società classificata, il Gruppo Sportivo Alto Adige. La formazione bolzanina si è presentata in Valsugana con 27 baby corridori, mentre 26 sono quelli di Pedale Chiaravallese e Gc Feralpi Group, appaiate al terzo posto. Le corse riservate ai G5 e G6 maschili hanno chiuso la due giorni riservata ai Giovanissimi (7-12 anni), che quest’anno ha visto schierati ai nastri di partenza la bellezza di 1307 atleti in rappresentanza di tredici regioni d’Italia e di 142 società. Un nuovo record per la manifestazione organizzata dal Veloce Club Borgo, che sta crescendo di anno in anno, forte anche della proficua collaborazione con l’Apt Valsugana e del professionale lavoro di un esercito di ben 300 volontari.

Le corse sono andate in scena sull’apprezzato percorso di 1500 metri, con partenza da via Gozzer e arrivo sulla pista del centro sportivo, con un breve tratto in salita ricavato sulla pista ciclabile, dove i ragazzi hanno trovato ad accoglierli e sostenerli due vere e proprie ali di folla, come in una grande classica del ciclismo internazionale.

A brindare alla vittoria, nella seconda e ultima giornata di gare, sono stati Diego Della Polla (Ciclistica San Miniato), Davide Brasolin (Gs Cartura Nalin), Francesco Coletta (Pedale Teate), Davide Cuman (Sandrigo Bike) e Luis Castellan (Uc Godigese) tra i G5, emulati tra i G6 da Carlo Ceccarello (Monselice), Federico Scamperle (Cycling Team Petrucci), Nicolò Donato (Luc Bovolone), Leonardo Balzan (F. Coppi Montecchio) e Nicolò Trainotti (Forti e Veloci). Quest’ultimo ha vinto l’ultima corsa di giornata, imponendosi con ampio margine grazie a una splendida azione solitaria.

Per gli organizzatori del Veloce Club Borgo ora l’attenzione si sposterà sul prossimo weekend (9-10 settembre), quando toccherà alla 22esima Coppa Rosa per Allieve, alla 15esima Coppa di Sera per Esordienti (maschi e femmine) e alla corsa regina, la 54esima Coppa d’Oro per Allievi.