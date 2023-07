Ciclismo, il trentino Edoardo Caresia campione italiano degli Allievi

domenica, 9 luglio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il trentino Edoardo Caresia (© Flaviano Ossola sul traguardo) stupisce Darfo Boario Terme e si laurea campione italiano degli Allievi.

Ci si attendeva la sfida tra il veneto Giacomo Rosato, il trentino Alessio Magagnotti e l’umbro Mattia Proietti Gagliardoni. Invece la firma d’autore sull’ultima gara dei Campionati Italiani Giovanili di Darfo Boario Terme (Brescia) è stata quella del trentino Edoardo Caresia, alla sua prima vittoria in assoluto in carriera (finora il portacolori della Forti e Veloci aveva raccolto tre terzi posti quest’anno).

Il sedicenne, con un attacco in discesa a 12 km dal traguardo, ha eluso il controllo di un gruppo fiaccato dal caldo e dai continui cambi di ritmo di una gara vibrante. Solo il lombardo Achille Pozzi, il piemontese Lorenzo Rossini e il toscano Emanuele Ferruzzi hanno provato a inseguire il battistrada, che tuttavia ha gestito alla grande il suo vantaggio coronando la sua cavalcata con il titolo italiano.

Secondo posto per Lorenzo Rossini, che ha difeso con i denti la sua medaglia d’argento resistendo per una manciata di metri al ritorno del gruppo, regolato dal bresciano Francesco Baruzzi (podio nella foto © Diego Zanetti)

Ordine d’arrivo Campionato Italiano Allievi

1 Edoardo Caresia (Trento) km 77,6 in 1:54:29, media 40,67 km/h

2 Lorenzo Rossini (Piemonte) a 11″

3 Francesco Baruzzi (Lombardia)

4 Mattia Proietti Gagliardoni (Umbria)

5 Fabio Segatta (Trento)

6 Emanuele Ferruzzi (Toscana)

7 Michele Pascarella (Campania)

8 Achille Pozzi (Lombardia)

9 Roberto Capello (Piemonte)

10 Nicolò Missaglia (Lombardia) a 25″.