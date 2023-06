Ciclismo, il programma dei Campionati Italiani Giovanili a Darfo Boario

venerdì, 23 giugno 2023

Darfo Boario (Brescia) – L’appuntamento con i Campionati Italiani Giovanili di ciclismo su strada per Esordienti e Allievi maschile e femminile di Darfo Boario (Brescia)si fa sempre più vicino. L’evento è in programma sabato 8 e domenica 9 luglio quando tornerà nella città termale della Valle Camonica, per la quinta volta in 10 anni, la seconda consecutiva, uno degli appuntamenti di ciclismo giovanile più importanti a livello nazionale.

Sarà una grande festa con 700 atleti, maschi e femmine, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, provenienti da tutta l’Italia e una previsione di circa 4-5mila persone che durante tutto il weekend soggiorneranno a Darfo Boario Terme e nel territorio della Valle Camonica.

La regia organizzativa, come sempre, è targata AS Boario con a capo il suo presidente Ezio Maffi che con tutto il suo rodato staff stanno ultimando gli ultimi preparativi ormai a poco più di due settimane dall’inizio della manifestazione.

Il programma ufficiale dell’evento.

Venerdì 7 Luglio

DONNE

ore 16.00/18.15 Punzonatura e verifica licenza (Terme di Boario)

ore 18.30 Riunione tecnica (Terme di Boario)

Sabato 8 Luglio 2023

ESORDIENTI DONNE 1° ANNO

ore 8.00 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

Dopo avvenuta partenza seconda gara premiazioni primi 10 classificate (Piazzale Einaudi)

ESORDIENTI DONNE 2° ANNO

ore 10.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

Dopo avvenuta partenza seconda gara premiazioni primi 10 classificate (Piazzale Einaudi)

ALLIEVE DONNE

ore 13.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 16.30 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ALLIEVI MASCHI

ore 15.30/17.45 Punzonatura e verifica licenza (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 18.00 Sfilata Comitati Regionali (Piazzale Einaudi – Terme di Boario, Grande Vela)

ore 19.30 Riunione tecnica (Terme di Boario)

Domenica 9 Luglio 2023

ESORDIENTI MASCHI 1° ANNO

ore 8.00 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

Dopo avvenuta partenza seconda gara premiazioni primi 10 classificati (Piazzale Einaudi)

ESORDIENTI MASCHI 2° ANNO

ore 10.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

Dopo avvenuta partenza seconda gara premiazioni primi 10 classificati (Piazzale Einaudi)

ALLIEVI MASCHI

ore 13.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 16.30 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

Sul sito web ufficiale della manifestazione, accessibile al seguente link https://campionati-italiani-ciclismo.it sono disponibili tutti i dettagli dei percorsi delle 6 competizioni e scaricare anche il gpx.