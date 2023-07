Ciclismo, il Challenge Internazionale della Montagna si apre nel segno dei trentini Caresia e Adami

sabato, 8 luglio 2023

Monte Bondone – Gianmarco Caresia al maschile, Annalisa Adami al femminile. Il 37° Challenge Internazionale della Montagna, tradizionale appuntamento riservato ai grimpeur del ciclismo amatoriale, si è aperto nel segno degli atleti trentini, che hanno dominato le rampe della mitica salita Charly Gaul, chiudendo a braccia alzate sul traguardo di Vason, in vetta al Monte Bondone. Foto di Raffaele Merler.

Caresia, secondo nel 2022, questa volta è riuscito a centrare il bersaglio grosso e lo ha fatto grazie a una prestazione di assoluto livello, testimoniata dal riscontro cronometrico fatto segnare dall’atleta di Tesero, capace di abbassare di quasi tre minuti il tempo impiegato lo scorso anno per coprire i 19 chilometri dell’ascesa che dalla piazza di Piedicastello porta fino ai 1650 metri di Vason, con una pendenza media del 7,5%.

Il portacolori della società organizzatrice, il Gruppo sportivo Marzola, si è imposto in 56’13”, alla media di 20,28 km/h, in una gara dagli alti contenuti tecnici: i primi nove classificati, infatti, sono riusciti a raggiungere la zona d’arrivo in meno di un’ora, un muro che non è mai facile da abbattere.

Il ritmo imposto da Caresia è stato insostenibile per tutti gli altri, anche per il combattivo altoatesino Philip Götsch e per il friulano Andrea Calza, che si presentava al via da campione in carica. I tre attesi protagonisti della vigilia non hanno tradito le attese e hanno scremato il gruppo dei migliori, per poi andare a giocarsi la vittoria.

Götsch ha tentato più volte l’allungo, ma Caresia è rimasto francobollato alla sua ruota. Il primo del terzetto di testa a mollare la presa è stato Calza.

A infiammare l’ultima parte di gara, dunque, è stato un braccio di ferro di marca Trentino Alto Adige. A vincerlo è stato l’atleta della Val di Fiemme, che dopo il passaggio da Candriai ha alzato i giri del motore e ha fiaccato la resistenza del rivale altoatesino. Caresia ha chiuso in 56’13”, precedendo di 19” Götsch (Brao Caffè Unterthuner), con Andrea Calza (Bike Shop Racing) terzo in 57’26”, anche lui capace di migliorare la prestazione fatta segnare dodici mesi fa, quando si impose in 58’34”. Quarta piazza per il trentino di Pergine Valsugana della Brao Caffè Unterthurner Andrea Zamboni (58’14”), seguito al quinto posto dal compagno di squadra Alessandro Sogne (58’43”).

Al femminile, invece, Annalisa Adami ha siglato il tris, vincendo a Vason per il terzo anno consecutivo. L’atleta lagarina in forza al team Bici e Sport ha portato a termine la propria fatica in 1h14’02” (media 15,40 km/h), affiancata sul podio da Elena Pancari del Team Loda (1h19’48”) e da Annalisa Mondi del Sorriso Bike Team (1h20’41”).

A fine gara i vincitori di ogni categoria sono stati premiati con la maglia di campione del Challenge Internazionale della Montagna, finita sulle spalle di Massimo Campana della Brao Caffè Unterthuner (Gentleman A), Giancarlo Bussola della Squadra ad Alta Strada (Gentleman B), Gianmarco Caresia del Marzola (Junior), Andrea Calza della Bike Shop Racing (Senior A), Philip Götsch (Senior B), Michele Niglia del Gs Al-Gom (Super Gentleman A), Alois Vigl della Brao Caffè Unterthurner (Super Gentleman B), Andrea Zamboni della Brao Caffè Unterthuner (Veterani A), Davide Gottardi della Brao Caffè Unterthurner (Veterani B), Anna Storari dell’Alé Cipollini (Woman A), Annalisa Adami della Bici e Sport (Woman B) e di Elena Pancari del Team Loda (Woman C).

Domani, domenica 9 luglio, si replica con la seconda giornata del 37° Challenge Internazionale della Montagna. Il teatro di gara, questa volta, sarà la «Salita Tre Cime», la stessa affrontata dai big del Giro d’Italia il 23 maggio scorso. Lo start verrà dato sempre alle 9 ad Aldeno e i chilometri da percorrere saranno 22, con transito da Cimone e Garniga e l’arrivo posto nell’accogliente zona di Capanna Viote.