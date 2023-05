Ciclismo, Giro d’Italia Under 23: incontro sulla tappa in Valtellina

martedì, 30 maggio 2023

Morbegno (Sondrio) – In arrivo il 46° Giro d’Italia Under 23 Next Gen, con la 4^ tappa Morbegno – Passo dello Stelvio in programma il 14 giugno.

Riunione di coordinamento in Prefettura. questa mattina il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi ha presieduto, presso la sala sonsiliare della Provincia, una riunione di coordinamento per l’esame delle misure organizzative e di sicurezza predisposte per lo svolgimento della 4^ tappa Morbegno – Passo dello Stelvio, del Giro d’Italia “Next Gen” categoria Under 23, in programma il prossimo 14 giugno. Alla riunione, tenutasi sia in presenza che in videoconferenza, hanno preso parte oltre ai vertici territoriali delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’Areu 118, di Anas, i rappresentanti della Provincia, dei 28 Comuni interessati e di RCS Sport, organizzatore dellòa gara.

Nel corso della riunione sono stati puntualmente esaminati tutti gli aspetti connessi con l’ordinato e sicuro svolgimento della tappa, la quale interesserà la viabilità principale della Valtellina, nella specie la statale 38 per 119 Km e 3200 mt di dislivello, con partenza da Morbegno ed arrivo presso l’iconica cornice del Passo dello Stelvio.

In particolare, sono stati approfonditi anche gli accorgimenti che saranno implementati dalla Polizia Stradale che effettuerà la scorta tecnica della gara, al fine di mitigare gli effetti riflessi delle chiusure.

Sono state anche esaminate le strategie di concorso delle Polizie locali nonché i servizi delle Forze di Polizia territoriali ai fini del migliore svolgimento dell’importante manifestazione.