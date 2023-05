Ciclismo, Giro d’Italia: sul Gran Sasso trionfa il trentino Davide Bais

venerdì, 12 maggio 2023

Gran Sasso – Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team) ha vinto la settima tappa del 106esimo Giro d’Italia, la Capua–Gran Sasso d’Italia 218 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Karel Vacek (Corratec Selle Italia) e Simone Petilli (Intermarché – Circus – Wanty). Andreas Leknessund (Team DSM) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale (l’arrivo di tappa nella foto © LaPresse).

LA VITTORIA

Davide Bais ha scelto il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 106, il Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) – Montagna Pantani, per inaugurare il suo palmares al termine di una lunga giornata in fuga in compagnia di Karel Vacek e Simone Petilli. I tre erano evasi dal gruppo nei primi km di gara assieme a Henok Mulubrhan, che ha alzato bandiera bianca lungo le rampe del primo GPM, Roccaraso. L’accordo tra i tre fuggitivi si rompeva a 400 metri dall’arrivo quando Bais partiva in progressione lasciandosi alle spalle i compagni d’avventura e trionfando a braccia alzate sul traguardo. Per il 25enne di Rovereto, oltre al successo di tappa, è arrivata anche la soddisfazione di vestire la Maglia Azzurra. Il gruppo Maglia Rosa è arrivato a 3’10” dai fuggitivi regolato da Remco Evenepoel su Primoz Roglic. Andreas Leknessund ha difeso il simbolo del primato per il terzo giorno di fila.

I COMPLIMENTI

Il Presidente Maurizio Fugatti, l’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni e tutta la giunta della Provincia autonoma di Trento celebrano il primo successo di Davide Bais al Giro d’Italia. “Desideriamo porgere i più sentiti complimenti a Davide Bais, giovane talento del ciclismo trentino, per aver ottenuto la sua prima vittoria nella carriera da professionista. Un successo giunto nella settima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Capua e arrivo a Campo Imperatore, il sogno di molti bambini quando si avvicinano alla bicicletta. Una vittoria arrivata al termine di un’azione ragguardevole, che rimarca la tradizione gloriosa che lega il ciclismo al Trentino, inesauribile fucina di campioni”.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team) – 218 km in 6h08’40

2 – Karel Vacek (Corratec Selle Italia) a 9″

3 – Simone Petilli (Intermarché – Circus – Wanty) a 16″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Andreas Leknessund (Team DSM)

2 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 28″

3 – Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) a 30″

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Andreas Leknessund (Team DSM)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Andreas Leknessund (Team DSM)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Davide Bais ha detto: “Finalmente è arrivata la mia prima vittoria da professionista. È stato inaspettato perché sono andato in fuga per prepararmi all’attacco di Lorenzo Fortunato. È stato lui a ispirare la nostra squadra per puntare a una vittoria in una tappa di montagna, visto che l’ha ottenuta al Monte Zoncolan due anni fa. Nel finale sapevo di essere il più veloce e ho aspettato che arrivasse il mio momento per fare l’ultimo sforzo. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo.”

La Maglia Rosa Andreas Leknessund ha dichiarato: “È stata una tappa ma abbiamo controllato la situazione. Mi aspettavo degli attacchi che non ci sono stati perché c’era vento contrario. Mi sentivo bene a salire qui con i favoriti della classifica generale. Sono felice di aver conservato la Maglia Rosa. Era il mio obiettivo”.