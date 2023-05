Ciclismo, Giro d’Italia: Pascal Ackermann vince in volata a Tortona

mercoledì, 17 maggio 2023

Tortona – Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) ha vinto l’undicesima tappa del 106esima Giro d’Italia, la Camaiore-Tortona di 219 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) e Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale (arrivo di tappa foto © LaPresse).

RISULTATO DI TAPPA

1 – Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) – 219 km in 5h09’02’’, media di 42.520 km/h

2 – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) s.t.

3 – Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

2 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 2″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 22″

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Il vincitore di tappa Pascal Ackermann ha detto: “È una vittoria molto speciale per me, la prima di quest’anno dopo essermi rotto il coccige nel 2022. Oggi, per la prima volta, siamo riusciti ad organizzare un buon treno. Ho dimostrato di potercela fare e sono molto felice. Ci sono tanti velocisti forti e il finale era molto teso. Non sapevo se l’asfalto fosse scivoloso o meno, quindi ho deciso di partire lungo. Cavendish ha rimontato bene ma non è riuscito a superarmi. Ora mi metterò a disposizione degli uomini di classifica e spero che la seconda vittoria per la nostra squadra arrivi presto”.

La Maglia Rosa Geraint Thomas ha dichiarato: “Come al solito volevamo stare davanti in discesa ma un corridore della UAE è caduto accanto a me. Non so esattamente chi sia finito a terra alle spalle. Purtroppo Tao [Geoghegan Hart] si è gravemente infortunato. È ovviamente una grande perdita. Stava andando molto bene. Era in un’ottima posizione ed è un vero peccato perderlo in questo modo”.