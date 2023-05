Ciclismo, Giro d’Italia: Healy vince l’ottava tappa, Leknessund sempre in maglia rosa

sabato, 13 maggio 2023

Fossombrone – Ben Healy (EF Education-Easy Post) ha vinto l’ottava tappa del 106esimo Giro d’Italia, la Terni-Fossombrone di 207 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Derek Gee (Israel – Premier Tech) e Filippo Zana (Team Jayco AlUla). Andreas Leknessund (Team DSM) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale (foto © LaPresse).

I muri Marchigiani premiano la forza e il coraggio di Ben Healy che si impone in solitario al termine di una lunga fuga. Il corridore irlandese, che quest’anno aveva raccolto altre due vittorie sempre in Italia, aveva innescato l’azione dei 13 corridori da cui è evaso successivamente lungo la prima delle due ascese de I Cappuccini quando mancavano 52 km all’arrivo. Le pendenze, che arrivavano anche a toccare il 19%, favorivano le caratteristiche di Healy, protagonista su strappi simili nelle scorse Classiche delle Ardenne, e il vantaggio sugli inseguitori diveniva via via più ampio tanto da risultare irraggiungibile. La seconda ascesa de I Cappuccini, con vetta a meno di 6 km dal traguardo, diventava anche teatro di lotta tra gli uomini della generale con l’attacco di Primoz Roglic al quale riuscivano a rispondere poco prima dello scollinamento Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart. Il terzetto chiudeva a 4’34” da Healy guadagnando 14″ su Remco Evenepoel e 34″ sulla Maglia Rosa Andreas Leknessund, bravo a difendere il simbolo del primato per soli 8″ sul belga. Domani grande sfida contro il tempo lungo i 35 km della Savignano sul Rubicone-Cesena (Technogym Village) Tudor ITT.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Ben Healy (EF Education-Easy Post) – 207 km in 4h44’24’’, alla media di 43.671 km/h

2 – Derek Gee (Israel – Premier Tech) a 1’49”

3 – Filippo Zana (Team Jayco AlUla) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Andreas Leknessund (Team DSM)

2 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 8″

3 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 38″

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Andreas Leknessund (Team DSM)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Andreas Leknessund (Team DSM)

Il vincitore di tappa Ben Healy ha detto: “Sono partito da lontano, ho pensato che fosse la mossa giusta. Non volevo perdere la possibilità di vincere. È una giornata positiva nonchè una vittoria importante per la squadra e per me stesso. Ho sempre fatto bene in Italia, anche prima di diventare professionista. Le corse qui mi si addicono e spero che arrivino altri successi.”

La Maglia Rosa Andreas Leknessund ha dichiarato: “È un sollievo tenere la Maglia Rosa dopo un finale così tosto. Mi aspettavo diversi attacchi lungo l’ultima salita. Probabilmente non avrei corso così se non avessi indossato la Maglia Rosa. Averla difesa è anche merito della mia squadra”.