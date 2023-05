Ciclismo, Giro d’Italia: Denz vince a Rivoli dopo una fuga a tre, Thomas resta leader

giovedì, 18 maggio 2023

Rivoli – Si parla ancora tedesco al Giro d’Italia: dopo lo sprint vincente di ieri di Ackermann, oggi la 12a tappa Bra-Rivoli, di 185 km, è stata vinta da Nico Denz (Bora – Hansgrohe), al primo successo nella corsa rosa. Battuto in volata il lettone Toms Skujins (Trek – Segafredo), più staccato l’australiano Sebastian Berwick (Israel – Premier Tech). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) , arrivato in gruppo a 8′ dal vincitore, resta in maglia rosa con 2″ su Roglkic e 22″ su Almeida. Foto @LaPresse.

Dopo il successo ottenuto ieri da Pascal Ackermann, è ancora la Germania ad esultare al Giro d’Italia 106 con Nico Denz, vincitore della Bra-Rivoli di 185 km. Il portacolori della Bora – Hansgrohe faceva parte di una fuga di 30 corridori dalla quale, quando mancavano 98 km all’arrivo, è partito in contropiede in compagnia di Sebastian Berwick, Toms Skuijns, Alessandro Tonelli e Samuele Battistella. Perso dopo pochi km Battistella, sul GPM di Colle Braida è stato Tonelli ad alzare bandiera bianca. Nonostante alcune schermaglie nel finale, il trio di fuggitivi si è presentato compatto all’ultimo km. Denz ha preso il rettilineo finale in testa e non l’ha più mollata lasciandosi alle spalle nell’ordine Skuijns e Berwick. Il gruppo Maglia Rosa, con all’interno tutti i big della classifica generale, ha chiuso a 8’19” dal tedesco. La top 10 rimane quindi immutata alla vigilia del tappone alpino di Crans Montana.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Nico Denz (Bora – Hansgrohe) – 185 km in 4h18’11’’, alla media di 42.993 km/h

2 – Toms Skujiņš (Trek – Segafredo) s.t.

3 – Sebastian Berwick (Israel – Premier Tech) a 3″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

2 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 2″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 22″

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Nico Denz ha detto: “È una vittoria davvero importante per me. Sono molto orgoglioso. Non sarei dovuto entrare nella fuga. Era compito di Patrick Konrad e Bob Jungels. Bob ha detto che non era al meglio e che preferiva risparmiare energie per aiutare Lennard Kämna domani, quindi ho dovuto sostituirlo in corsa. Quando mi sono guardato intorno nella fuga c’erano solo grandi corridori. La cooperazione nella è stata pessima, però mi sono ritrovato in testa. Conoscevo bene il finale e ho potuto sprintare come volevo.”

La Maglia Rosa Geraint Thomas subito dopo l’arrivo ha dichiarato: “Pavel Sivakov ha corso molto bene oggi, nonostante la caduta di ieri. È in buona forma. Spero che domani in Svizzera vada tutto bene e che io possa difendere la Maglia Rosa.”