Ciclismo, Giro d’Italia: 15esima tappa Seregno-Bergamo orari e strade chiuse

domenica, 21 maggio 2023

Bergamo – Grande attesa per la tappa lombarda del Giro d’Italia, da Seregno a Bergamo con il passaggio sul valico di Valcava e da Selvino. Centinaia di appassionati hanno salutato i ciclisti alla partenza da Seregno e sul percorso – in particolare dal valico di Valcava – sono presenti migliaia di tifosi.

PERCORSO, ORARI E STRADE CHIUSE

Tappa di montagna in città. Si scalano senza quasi tratti di respiro il Valico di Valcava, Selvino (versante classico), Miragolo San Salvatore e Valpiana (Roncola). Si percorrono due anelli con un passaggio sulla linea di arrivo prima dell’ultimo anello. Strade molto articolate con innumerevoli curve e con sede stradale ristretta in buono stato. Dopo la discesa dell’ultima salita (Valpiana) ci sono qui 9 km di avvicinamento alla città (gli unici pianeggianti di tutto il finale) e il classico passaggio della Città Alta fino all’arrivo.

CRONOTABELLA

PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

Seregno Start Village ore 11.45 circa

Seregno km 0 11.55

P.L. 12.01

Besana in Brianza sp.6-sp.54 1.05

PROVINCIA DI LECCO

Cernusco Lombardone ss.639-sp. 178 12.17

Calco ss.342 12.22

Ponte Fiume Adda ss.342 12.28

PROVINCIA DI BERGAMO

Cisano Bergamasco ss.639-sp.178 12.31

San Gregorio sp. 178 12.40

San Gottardo sp.179 12.45

Torre de’ Busi sp. 179 12.47

Valico di Valcava sp. 22 13.19

Costa Valle Imagna sp. 22 13.25

Valpiana sp. 16 13.29

Bedulita sp.16 13.37

Medega sp. 14 13.42

Almenno San Salvatore sp.14 13.48

Villa d’Almè ss.470 13.51

Svinc. per Val Seriana sp.35 14.02

Nembro sp.26 14.12

Selvino sp. 28 14.42

Rigosa 14.51

Miragolo San Salvatore v.S.Salvatore 15.06

Zogno v.Battisti -ss. 470 15.19

Galleria 85 m 15.23

Sedrina v. Roma 15.25

Galleria 50 m 15.27

Villa d’Almè ss.470 15.31

Bv. per Bergamo Alta v. P.Ruggeri da Stabello 15.38

Largo Colle Aperto v.d.Mura 15.42

BERGAMO v.Roma-v.P.G. XXIII 15.46

Longuelo ss. 342 15.50

Ponte San Pietro v.J.F.Kennedy 15.57

Almenno San Bartolomeo sp. 173 16.03

Barlino sp. 172 16.11

Roncola sp.172 16.26

Roncola Alta sp. 172 16.32

Valpiana sp. 16 16.36

Bedulita sp. 16 16.44

Medega sp. 14 16.48

Almenno San Salvatore sp. 14 16.54

Villa d’Almè ss. 470 16.57

Bv. per Bergamo Alta v. P.Ruggeri da Stabello 17.04

Largo Colle Aperto v.d.Mura 17.08

Bergamo v.Roma ore 17.12 circa

ULTIMI KM

Ultimi chilometri attraverso Bergamo Alta salendo alla Porta Garibaldi e poi (con 200 m in acciottolato) a Largo Aperto. Nella prima parte le pendenze sono sempre sopra il 10% (max 12%). In discesa la carreggiata è larga su fondo liscio. Ai 1800 m dall’arrivo svolta secca con breve strettoia per il superamento della Porta Sant’Agostino. Dopo l’ultimo chilometro ampia curva a sinistra per immettersi nel rettilineo che conduce all’arrivo. Retta finale di 800 metri, larghezza 8 m su fondo asfaltato in discesa nella prima parte e pianeggiante poi.

