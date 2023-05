Ciclismo: folla sulle strade del Giro d’Italia da Valcava a Bergamo

domenica, 21 maggio 2023

Valcava – Pubblico delle grandi occasioni sulle strade lombarde del Giro d’Italia: i 132 ciclisti ancora in gara sono partiti stamani alle 11:57 da Seregno e la carovana rosa ha percorso prima le strade della Brianza, quindi è entrata in provincia di Lecco, dove i ciclisti hanno attaccato il valico di Valcava tra due ali di folla, prima a Monte Marenzo, poi in cima, quindi la discesa in Valle Imagna.

Folla anche sulle strade degli altri tre GPM (Gran Premi della Montagna) – Selvino, Miragolo San Salvatore e Roncola Alta – e soprattutto sul tratto finale della 15esima tappa del Giro d’Italia con arrivo a Bergamo, in particolare a Città Alta e sul Sentierone, dove fin dalla mattinata giovani e famiglie si sono assiepate per assistere al gran finale di tappa.

di Daniela Papini