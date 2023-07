Ciclismo: Federico Guzzo trionfa al trofeo Città di Brescia

mercoledì, 5 luglio 2023

Brescia – Federico Guzzo è tornato e trionfa in notturna al trofeo Città di Brescia. Il ciclista trevigiano in forza alla Zalf Euromobil Désirée Fior, dopo un avvio di stagione travagliato, rallentato anche da alcuni problemi fisici, è tornato ad essere brillante già da alcune settimane e a Brescia ha ritrovato la via del successo.

Gara combattuta e tirata sin dai primi chilometri quella che aveva visto la Zalf Euromobil Désirée Fior vincere le ultime due edizioni; nel finale di corsa Edoardo Zamperini e Federico Guzzo riescono ad evadere dal gruppo in compagnia di Matteo Zurlo. Il terzetto pedala di comune accordo riuscendo a resistere all’inseguimento del plotone che alle loro spalle si sfalda tornata dopo tornata. Negli ultimi 10 chilometri Zamperini prova più volte l’attacco solitario, sempre rintuzzato da Zurlo: ci pensa quindi Federico Guzzo a piazzare la stoccata vincente sulla rampa d’arrivo che conduce al Castello di Brescia (nella foto © photors.it).

Primo successo stagionale coronato dal terzo posto di Edoardo Zamperini. Una vittoria liberatoria per Federico Guzzo: “Sono felicissimo di essere tornato a vincere. Con questo risultato per me si chiude un periodo difficile nel quale la squadra è sempre stata al mio fianco. Anche oggi Zamperini ha fatto un grande lavoro consentendomi di risparmiare le energie necessarie per il finale di corsa. Dedico questa vittoria alla squadra, ai patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior e a tutti i tecnici che mi hanno supportato e aspettato quando le cose non giravano come avremmo voluto. Ora per me inizia una nuova stagione nella quale voglio ripagare la società per la fiducia riposta nei miei confronti”.