Ciclismo, Esordienti 2° anno: Andrea Endrizzi è campione italiano

domenica, 9 luglio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il veneto Andrea Endrizzi (foto-©-Diego-Zanetti) si conferma campione italiano: sua la maglia tricolore tra gli Esordienti 2° anno.

La settima perla stagionale del veneto Andrea Endrizzi ha le tinte tricolori, con l’atleta classe 2009 di Marostica che si ripete a Darfo Boario Terme aggiudicandosi il titolo italiano tra gli Esordienti del 2° anno.

Come detto una conferma per il portacolori del Veloce Club Città di Marostica, già a segno un anno fa sulle strade della Valle Camonica, che nello sprint a quattro che ha deciso la prova si è lasciato alle spalle Alberto Donà (Veneto), Lorenzo Ferraro (Lazio) e Samuele Brustia (Piemonte).

L’epilogo è stato però solo l’ultima emozione di una prova spettacolare, animata prima della fuga solitaria di Giovanni Pasin (Veneto), già terzo agli Italiani del 2022, poi dall’affondo di Xavier Bordignon (Petrucci) e Lorenzo Ferraro (Lazio) a cui è accodato il padrone di casa Angelo Berberi.

Il trio è stato ripreso proprio nell’ultimo passaggio su Via Panoramica, dove a prendere il largo sono stati i veneti Endrizzi e Donà, con l’inesauribile Lorenzo Ferraro e il piemontese Samuele Brustia, che si sono andati a giocare le medaglie allo sprint.

Ordine d’arrivo Campionato Italiano Esordienti 2° anno

1 Andrea Endrizzi (Veneto), km 53 in 1:21:12, media 39,16 km/h

2 Alberto Donà (Veneto)

3 Lorenzo Ferraro (Lazio)

4 Samuele Brustia (Piemonte)

5 Gioele Taboga (Friuli Venezia Giulia) a 16″

6 Angelo Berberi (Lombardia)

7 Lorenzo Milani (Lombardia) a 21″

8 Edoardo Fiorini (Marche)

9 Matteo Maggioni (Lombardia)

10 Leandro Musta (Umbria)