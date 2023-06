Ciclismo, Elisa Longo Borghini conquista il tricolore nella cronometro Elite

venerdì, 23 giugno 2023

Sarche (Trento) – Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) vince il decimo titolo tricolore a cronometro Elite, davanti a Marta Cavalli (G.S. Fiamme Gialle) rifilando 47”38 e Alessia Vigilia (Top girls – Fassa Bortolo) 1’10”. Aal termine della gara è stata premiata da Serena Danesi della Federciclismo, Silvio Rigatti, presidente di Apt Garda Trentino, e Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing.

La piemontese della Trek si conferma campionessa d’Italia Elite delle prove contro il tempo a Sarche. Alle sue spalle una ritrovata Marta Cavalli e una sorprendente Alessia Vigilia. A Carlotta Cipressi il titolo U23. Nel duello pronosticato alla vigilia tra Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli, il primo round è della piemontese della Trek Segafredo che venerdì 23 giugno a Sarche, in Trentino, si è laureata per la settima volta Campionessa Italiana Elite delle prove contro il tempo.

La seconda giornata dei Campionati Italiani di Comano Terme ha sorriso ancora una volta alla favorita della vigilia, che sull’impegnativo percorso di 25,7 Km allestito dagli organizzatori del G.S. Alto Garda ha fatto la differenza nel tratto in salita verso il Passo San Udalrico. Alle spalle della 32enne nativa di Verbania, che ha concluso la prova in 37’44” alla media di 40,87 Kmh, si è classificata la grande avversaria, la portacolori della FDJ Marta Cavalli (+ 47”), oramai totalmente ristabilita dopo l’infortunio subito al Tour de France dell’anno passato.

“Ogni vittoria è sempre speciale ai Campionati Italiani. Ora sono 10: 7 a cronometro e 3 in linea. Il percorso mi è piaciuto sin da subito, era adatto alle mie caratteristiche. Ho cercato di controllare la situazione nel primo strappo per poi dare tutto nel successivo falsopiano”, ha dichiarato a caldo Elisa Longo Borghini. Terzo gradino del podio per una sorprendente Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) a 1’10”, a proprio agio sia nei tratti in salita che nel finale pianeggiante. Quarto posto per Vittoria Guazzini (Fiamme Oro), sesta la trentina Letizia Paternoster (Fiamme Azzurre). Deludente la prova di Vittoria Bussi (Open Cycling Team), 12sima e mai in lotta per le prime posizioni.

Carlotta Cipressi (UAE Development Team) si è laureata invece Campionessa Italiana U23, concludendo la cronometro all’undicesimo posto assoluto.

La giornata

C’è chi prima dei Campionati Italiani su Strada – Comano Terme 2023 aveva accolto con curiosità il tracciato delle cronometro, disegnato fra i saliscendi della Valle dei Laghi, parlando di un percorso che avrebbe potuto sorprendere i più attesi specialisti delle prove contro il tempo. Al termine dei due giorni di sfide fra Sarche e la Valle dei Laghi, le maglie Tricolori Elite hanno preso la via del Piemonte, quella da cui erano arrivate: dopo Filippo Ganna, anche Elisa Longo Borghini si è confermata Campionessa Italiana a Cronometro in Trentino, confermando i pronostici della vigilia.

Per l’atleta di Verbania si tratta del settimo titolo a cronometro (un record), e del decimo in tutto, considerando anche i tre successi in linea: cifra tonda, almeno fino a domenica, quando tenterà il bis nella prova in linea a Comano Terme. “Non conto mai questi successi, anche perché ciascuno è speciale a modo suo. E poi tutte le mie maglie tricolori sono conservate a casa dei miei genitori: riaverle sarà difficile…” ha raccontato, sorridendo, la Campionessa Italiana.

La prova femminile si è tenuta sul percorso di 25,7 km con partenza e arrivo a Sarche, nel Comune di Madruzzo, in Valle dei Laghi, lo stesso che giovedì aveva visto protagonisti gli Elite Uomini.

Nella prima metà di gara, quella caratterizzata dall’ascesa verso Passo San Udalrico, tre atlete hanno messo in mostra un passo nettamente migliore della concorrenza: ultima a partire, da campionessa uscente, Longo Borghini è stata la più veloce al riferimento del km 12, lasciando a 11 secondi un’ottima Alessia Vigilia (Top Girls-Fassa Bortolo) e a 12 Marta Cavalli (Fiamme Oro/FDJ-Suez), l’altra favorita della vigilia.

Rispetto alla prova maschile, il vento è stato un fattore decisamente più importante per le Donne sul tracciato nella Valle dei Laghi, mettendo alla prova le doti di guida delle atlete in gara: “Più che una prova da specialisti era un percorso ‘da condizione’,” ha spiegato Longo Borghini, “a me è piaciuto subito, ho capito che avrebbe potuto adattarsi alle mie doti di guida. Anche se, con una ruota con profilo da 75 davanti, un paio di ventate le ho sentite chiare e forti.”

Uscita con una condizione in crescendo dal Giro di Svizzera, concluso al terzo posto, Longo Borghini è riuscita ad ampliare ulteriormente il proprio margine fino ai 47 secondi del traguardo di Sarche, raggiunto in 37:44 (40,87 km/h) per il settimo titolo contro il tempo. Seconda piazza per Marta Cavalli, che conferma gli ottimi segnali offerti nelle ultime settimane: domenica a Comano Terme bisognerà fare i conti anche con lei.

Terzo posto per Alessia Vigilia, a 1.10, quarta a 1.28 Vittoria Guazzini (Fiamme Oro/FDJ-Suez). Sesto e settimo posto per le due trentine Letizia Paternoster (Fiamme Azzurre/Jayco-Alula) e Letizia Borghesi (EF Education-TIBCO). Undicesima assoluta sul traguardo, la classe 2003 Carlotta Cipressi (UAE Development Team) è invece la nuova Campionessa Italiana Under 23 contro il tempo.

Lo sguardo di Longo Borghini si sposta ora sulla prova in linea di domenica 25 Giugno, sui 148 km con quasi 2.500 metri di dislivello che assegneranno la maglia tricolore: partenza e arrivo a Comano Terme, da percorrere su un tratto in linea che porterà le atlete nel Garda Trentino attrraverso il Passo del Ballino, e poi in Valle dei Laghi e infine nuovamente a Comano per imboccare il circuito finale di 16,2 km nelle Giudicarie Esteriori, da percorrere 4 volte, comprensivo della salita di Cavrasto (5,6 km al 5,2%).

“Sarà una gara durissima, con un campo partecipanti di primissimo piano,” ha commentato Longo Borghini. “Peccato non avere fra le nostre fila la campionessa uscente Elisa Balsamo, che avrebbe potuto aggiungere un elemento di incertezza tattica. La mia favorita? Silvia Persico. Ma io non mi tiro certo indietro.”

DOMANI LA PROVA IN LINEA UOMINI: UNA CORSA APERTA A MOLTE SOLUZIONI

Prima della gara femminile, però, saranno gli Uomini Elite a contendersi la maglia tricolore in linea a Comano Terme. Domani, Sabato 24 Giugno, il menù prevede 227 km e 3.730 metri di dislivello: una gara impegnativa, adatta ad atleti di fondo con buone doti in salita, ma soprattutto capaci di leggere tatticamente una gara aperta a molte diverse soluzioni.

Dopo il via alle 11 da Comano Terme, gli atleti affronteranno un primo anello di circa 40 km nelle Giudicarie, attraverso per Tione, Villa Rendena, Ragoli e Stenico, da percorrere due volte prima di accedere al circuito finale dove si svolgeranno le fasi decisive di gara.

Il circuito di 16,2 km, disegnato nella zona di Fiavé, comprende l’impegnativa salita di Cavrasto, 5,6 km al 5,2%, andrà percorso per ben nove volte: con molti dei protagonisti più attesi a corto di compagni di squadra, sarà fondamentale rimanere sempre nel vivo dell’azione e saper leggere la partenza di azioni che possano essere quelle decisive.

Per condizione e caratteristiche, dopo il forfait forzato di Filippo Zana, campione uscente appiedato dalla frattura di una clavicola proprio alla vigilia della rassegna trentina, i pronostici guardano nella direzione di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), reduce da un successo di tappa al Giro del Delfinato e fresco sposo, questa settimana, della sua Annabruna. Il sogno dichiarato è quello di presentarsi al via del Tour con la maglia Tricolore addosso, come Nibali (ultimo vincitore in Trentino, in Val di Non, nel 2014) e Aru in anni recenti.

Non mancano però gli avversari da tenere d’occhio: da Diego Ulissi ad Andrea Bagioli, da Marco Frigo ad Alessandro De Marchi e Davide Formolo, senza dimenticare Filippo Ganna e, ovviamente, Matteo Trentin, impegnato sulle strade del suo Trentino come Daniel Oss e i fratelli Mattia e Davide Bais.

Con una calda giornata di sole prevista su tutto il Trentino, il grande pubblico del ciclismo è atteso ad affollare le strade per una giornata di grande spettacolo in uno scenario incantevole: immagini che si preparano ad arrivare nelle case degli appassionati di tutta Italia grazie alla diretta TV su Rai 2 ed Eurosport dalle ore 15:20. Novanta minuti di diretta sono in programma anche per la prova in linea Donne Elite di domenica 25, a partire dalle ore 16:00 su Rai 2 ed Eurosport.

PROGRAMMA E TITOLI

Giovedì 22 Giugno – Sarche

09:00 – Crono Donne e Uomini Juniores (Vincitori: Alice Toniolli e Luca Giaimi)

11:00 – Crono Uomini U23 (Vincitore: Bryan Olivo)

12:00 – Crono Uomini Elite (Vincitore: Filippo Ganna)

15:30 – Crono Donne e Uomini Allievi (Vincitori: Linda Rapporti e Alessio Magagnotti)

Venerdì 23 Giugno – Sarche

14:30 – Crono Donne Elite (Vincitrice: Elisa Longo Borghini)

Sabato 24 Giugno – Comano Terme

11:10 – Prova in Linea Uomini Elite

Domenica 25 Giugno – Comano Terme

13:00 – Prova in Linea Donne Elite