Ciclismo: Darfo Boario Terme pronta a ritingersi di Tricolore

martedì, 6 giugno 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Darfo Boario Terme è pronta a ritingersi di Tricolore anche nel 2023. Per il secondo anno consecutivo e per la quinta volta nella sua storia, la città termale della Valle Camonica ospiterà sabato 8 e domenica 9 luglio i Campionati Italiani Giovanili di ciclismo su strada per Esordienti e Allievi maschile e femminile.

L’importante appuntamento ciclistico, che coinvolgerà i migliori talenti del ciclismo italiano, ragazzi e ragazze dai 13 ai 16 anni, è organizzato dall’AS Boario capitanata dal presidente Ezio Maffi che già da diversi mesi è al lavoro con tutto il suo entourage.

Da oltre un decennio la società camuna è sempre in prima linea in campo organizzativo con grandi eventi. La nuova era, dopo la scomparsa del padre Augusto Maffi nel 2012 (anche lui grande organizzatore), era iniziata proprio l’anno successivo con il presidente Ezio Maffi che per la prima volta aveva portato a Darfo Boario Terme i Tricolori giovanili. Fu subito un grande successo, tanto che la manifestazione venne replicata anche nel 2014 e nel 2015. Nel 2016 l’A.S. Boario ha organizzato i Campionati Italiani Professionisti, Donne Elite e Donne Junior. Nel 2017 addirittura il Campionato Europeo di Mountain Bike. Nel 2018 ancora i Campionati Italiani Professionisti e gli Assoluti di Paraciclismo. Nel 2021 i Campionati Italiani strada Juniores e Donne Junior. Quindi un anno fa il primo ritorno dei Tricolori Giovanili che verranno replicati quest’anno.

E’ stato rinnovato il sito web ufficiale della manifestazione, accessibile al seguente link https://campionati-italiani-ciclismo.it/ dove potete già trovare tutti i dettagli dei percorsi delle 6 competizioni e scaricare anche il gpx.