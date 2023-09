Ciclismo, chiusa la stagione della Bormiese col Trofeo Zangrando: i vincitori

lunedì, 18 settembre 2023

Bormio – 38 edizioni ininterrotte del Trofeo Zangrando (svoltosi persino nell’anno pandemico), una gara in cui non contano tanto i numeri, quanto l’atmosfera familiare che si respira dall’inizio alla fine. Non per niente, è l’evento che suggella la chiusura della stagione ciclistica della Bormiese ed è anche il modo con cui la famiglia Zangrando, affiancata dalla famiglia allargata dell’Unione Sportiva, vuole ringraziare tutti gli appassionati delle due ruote che si sono divertiti in sella e – molto spesso – hanno dato una mano durante le gare ciclistiche.

57 coppie distribuite sulle due categorie previste: la cicloturistica e l’agonistica, e all’interno di quest’ultima due fasce differenziate tra i concorrenti tesserati (fascia A per Elite Sport, Master 1 e Master 2, fascia B per donne, Junior Sport e Master 3-4-5-6-7-8, con alcune eccezioni stabilite dal Regolamento).

La classifica cicloturistica è stata dominata dal team misto Palfrader-Schena (17:30,0), seguito dai grosini Pini-Crupi (18:38,9) e dai due fratelli Bracchi Roberto e Simone (18:58,6).

Nella generale agonistica il podio è formato dalle coppie Antonioli-Schena (primi a 16:08,8), Martinelli-Pozzi (16:18,3) e Bonseri-Bazzucchi (16:34,0). Sotto i 17 minuti di tempo anche altre due coppie (Pedrini-Salvadori a 16:56,3 e Pedranzini-Coletti a 16:57,3), ma il record della cronometro resiste ancora imbattuto dal 2016, uno stratosferico 15.29,08 siglato da Daniele Schena insieme a Tommaso Donei. Per amore di cronaca sportiva va ricordato che su questo percorso Schena è stato l’unico a scendere per ben 4 volte sotto i 16’: nel 2020 e nel 2019, nel 2017 e – appunto – nel 2016; risultati con cui si accredita come una delle più veloci “frecce” ciclistiche del Bormiese.

Abbinato al Trofeo Zangrando, l’Hotel Funivia ha offerto il premio per le due coppie di concorrenti agli antipodi d’età e che sono stati consegnati a Mattia Bracchi e Michele Giacomelli (coppia più giovane, l’uno del 2010 e l’altro del 2011) e alle sorelle Anna e Carla Caspani (coppia più matura). Invero, andrebbero ricordati anche Marisol Giacomelli ed Elisa Bianchini (classe 2012), nonché Andrea Canclini, che con i suoi quattro mesi (è nato nel maggio 2023) è stato il più piccolo partecipante di questa edizione ed è giunto sul traguardo fresco come un fiore nella carrozzina trainata da papà Antonio.

Altri due riconoscimenti legati alla manifestazione sono il Memorial Quiro e Crapa, giunto alla 17^ edizione, e il premio Angelo Zangrando (18° anno), entrambi legati all’impegno profuso nel mondo del ciclismo; il primo è stato assegnato a Silvano Cappelletti e il secondo alle sorelle Veronica e Cecilia Confortola in ricordo del padre Nicola.

Per tutti i partecipanti, infine, un pacco-omaggio di prodotti vari e un sostanzioso recupero post-gara con il pranzo gourmet che la cucina US Bormiese (capo chef Dante “Pisi” Guasconi) ha sfornato per l’occasione.

Si chiude così ufficialmente la stagione del Settore Ciclismo; ai tesserati non resta che darsi appuntamento per le gare del 2024, sperando che nel frattempo lo stretto nastro asfaltato dell’Alute venga sistemato e torni ad essere più simile a una strada che a una pista da slalom.