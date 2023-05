Ciclismo, 6a tappa Giro d’Italia: la volata di Napoli è di Mads Pedersen, Leknessund resta in Maglia Rosa

giovedì, 11 maggio 2023

Napoli – Mads Pedersen (Trek – Segafredo) ha vinto la sesta tappa del 106^ Giro d’Italia, la Napoli-Napoli di 162 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) e Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Andreas Leknessund (Team DSM) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Mads Pedersen (Trek – Segafredo) – 162 km in 3h’44’45″, alla media di 43.248 km/h

2 – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) s.t.

3 – Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Andreas Leknessund (Team DSM)

2 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 28″

3 – Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) a 30″

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Andreas Leknessund (Team DSM)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Thibaut Pinot (Groupama – FDJ)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Andreas Leknessund (Team DSM)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Mads Pedersen ha detto: “Sono molto felice, era il mio obiettivo personale. E’ stato molto difficile andare a riprendere o fuggitivi e per questo ho dovuto usare molti dei miei compagni di squadra prima del tempo. Gaviria è partito presto, fortunatamente sono riuscito a saltarlo e a vincere.”

La Maglia Rosa Andreas Leknessund, subito dopo l’arrivo. ha dichiarato: “Oggi è stata una bella giornata, mi sono goduto la Maglia Rosa. Abbiamo provato anche a vincere la tappa con Marius Mayrhofer ma non è andata come volevamo. Mi sento pronto per la tappa di domani, cercherò di tenere la Maglia Rosa.”