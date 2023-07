Ciclismo: 46esimo Giro delle Dolomiti, grande attesa

sabato, 22 luglio 2023

Bolzano – Tutto è pronto per il 46esimo Giro delle Dolomiti. Il conto alla rovescia sta per terminare: lunedì 24 luglio prenderà il via il 46° Giro delle Dolomiti, introdotto da un briefing per i partecipanti nel pomeriggio di domenica 23. L’evento ciclistico, patrocinato quest’anno dalla Fondazione Dolomiti Unesco e da Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, attrarrà in Alto Adige circa 380 cicloamatori provenienti da 25 Paesi. Ogni giorno sarà cronometrata una breve frazione, ma la maggior parte della tappa sarà percorsa in compagnia e a velocità controllata ( foto © Sportograf).

“I preparativi sono terminati e tutto è pronto per il 46° Giro delle Dolomiti. Tra pochi giorni nel nostro centro logistico a Fiera Bolzano accoglieremo i tanti partecipanti arrivati da tutto il mondo per vivere un’esperienza unica”, racconta la presidente del comitato organizzatore Bettina Ravanelli, che aggiunge “La maggior parte dei ciclisti amatoriali partecipa al Giro delle Dolomiti per pedalare sulle leggendarie strade panoramiche dell’Alto Adige e del Trentino, assaporando la bellezza delle montagne della regione”.

I ciclisti più ambiziosi, invece, puntano alla vittoria del Giro delle Dolomiti determinata dalle frazioni cronometrate in montagna. Uno di loro è l’altoatesino Eduard Rizzi, vincitore nel 2019. In campo femminile tutti gli occhi sono puntati sulla tedesca Julia Jedelhauser (Marktoberdorf), seconda l’anno scorso e vincitrice, nel 2021, del 44° Giro delle Dolomiti. Dal punto di vista sportivo l’evento ciclistico si prospetta avvincente. Saranno al via anche gli ex pro Massimiliano Lelli, Giovanni Visconti, Filippo Pozzato e la campionessa del mondo di gravel Master Chiara Ciuffini, oltre all’ex ginnasta Jury Chechi.

Domenica 23 luglio l’accoglienza e poi cinque tappe su passi mozzafiato. “Il 46° Giro delle Dolomiti sarà introdotto da un briefing di presentazione delle tappe nel pomeriggio di domenica 23 luglio, seguito da un drink di benvenuto, un’occasione per scambiare le prime impressioni e conoscere gli altri partecipanti”, illustra Ravanelli, che ricorda come per gli accompagnatori sia stato organizzato il Giro Guest: “Queste attività daranno loro l’opportunità di conoscere meglio l’Alto Adige e trascorrere del tempo in compagnia.”

Il giorno seguente i ciclisti affronteranno la prima tappa, che vedrà al via anche l’ex ciclista professionista Gilberto Simoni. Da Bolzano scenderanno in Bassa Atesina e saliranno in Val di Fiemme, dove affronteranno la crono in montagna sulla salita tra Tesero e l’Alpe di Pampeago.

Il secondo giorno, invece, sarà incentrato sul Sellaronda con un tratto cronometrato tra Selva di Val Gardena e Passo Sella. Il terzo giorno i ciclisti raggiungeranno in navetta Prato allo Stelvio e da lì affronteranno la crono fino al Passo dello Stelvio, infine raggiungeranno Glorenza passando per la Val Monastero. Per la quarta tappa i ciclisti pedaleranno verso Carezza e proseguiranno in Val di Fassa e si cimenteranno nella crono da Penia al lago di Fedaia, ai piedi della Marmolada. Il Giro delle Dolomiti si concluderà con la quinta e ultima tappa alla scoperta di San Genesio e Avelengo, nel corso della quale sarà cronometrato il tratto tra Bolzano e San Genesio. In cinque giorni i partecipanti percorreranno 532,9 chilometri con un dislivello di circa 11350 metri.

46° Giro delle Dolomiti (24-28 luglio 2023)

Tappa 1 – Val di Fiemme – Pampeago (lunedì 24 luglio)

Distanza: 87,4 km

Dislivello: 1956 m

Tratto cronometrato: 6,5 km/687 m di dislivello

Tappa 2 – Sellaronda (martedì 25 luglio)

Distanza: 160 km

Dislivello: 3350 m

Tratto cronometrato: 8,6 km/628 m di dislivello

Tappa 3 – Passo Stelvio (mercoledì 26 luglio)

Distanza: 57,3 km

Dislivello: 1885 m

Tratto cronometrato: 23,3 km/1806 m di dislivello

Tappa 4 – Passo Fedaia (giovedì 27 luglio)

Distanza: 147,3 km

Dislivello: 2812 m

Tratto cronometrato 1: 7,2 km/499 m dislivello

Tappa 5 – San Genesio – Avelengo (venerdì 28 luglio)

Distanza: 80,9 km

Dislivello: 1347 m

Tratto cronometrato: 10,8 km/922 m di dislivello

Distanza complessiva: 532,9 km/11350 m dislivello

Distanza complessiva prove a cronometro in montagna: 56,4 km/4542 m dislivello.