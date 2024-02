Chiara Benini Floriani e Lorenzo Chiavarini: dalla Fraglia Vela Riva a Parigi 2024

mercoledì, 21 febbraio 2024

Riva del Garda – Si respira un misto tra soddisfazione e orgoglio presso la sede della Fraglia Vela Riva dopo aver appreso che Chiara Benini Floriani e Lorenzo Chiavarini sono stati selezionati dalle Federazione Italiana Vela per rappresentare l’Italia tra le boe di Parigi 2024 nella classe ILCA 6 e ILCA 7. Foto © Fraglia Vela Riva 2024.



Cresciuta agonisticamente presso la Fraglia Vela Riva, Chiara Benini Floriani è oggi atleta delle Fiamme Gialle e nel corso delle ultime stagioni si è segnata come la migliore interprete azzurra dell’ILCA 6 vincendo un argento ai Giochi del Mediterraneo del 2022, finendo settima al Campionato Europeo, quarta al Trofeo Princesa Sofia e terza all’evento Pre Olimpico di Marsiglia 2023.

Chiara Benini Floriani ha dichiarato: “Partecipare alle Olimpiadi è sempre stato il mio sogno e avere questa possibilità a 22 anni mi rende orgogliosa. Adesso l’obiettivo della partecipazione si è trasformato in quello di competere per le posizioni ai vertici della classifica. Vorrei ringraziare la mia famiglia, il mio ragazzo e i miei amici che mi sono stati vicini anche quando le cose non andavano bene, la Federazione Italiana Vela e il mio allenatore che mi hanno dato questa opportunità, le Fiamme Gialle che mi sostengono da più di due anni, gli allenatori, i preparatori atletici e tutti i professionisti che hanno lavorato con me. Un ultimo ringraziamento va alla Fraglia Vela Riva e a tutti gli sponsor senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile“.

Per l’ILCA 7 la Federazione Italiana Vela ha invece scelto Lorenzo Brando Chiavarini, atleta nato a Roma, tesserato per la Polizia di Stato che, nel corso della sua carriera ormai ventennale ha sempre frequentato il nostro Circolo e lo ha rappresentato negli ultimi 3 anni. Tra i suoi risultati si ricordano un oro al Campionato Europeo del 2019, un bronzo nel 2020 e il quinto posto ai Sailing World Championships de L’Aia, nei Paesi Bassi.

Lorenzo Brando Chiavarini ha dichiarato: “La partecipazione alle Olimpiadi 2024 corona un percorso durato vent’anni, non nascondo pieno di sacrifici e difficoltà. Ma alla fine tutto viene ripagato. Uno dei lati positivi dello sport della vela è la fratellanza con altri velisti che si crea anche a livello internazionale, amicizie che durano tutta una vita. Traguardi come questo si raggiungono con dedizione e supporto. Per questo ringrazio la FIV e il CONI, un abbraccio ai i miei genitori, i tecnici, i circoli come la Fraglia Vela Riva e la Polizia di Stato e tutte le persone che mi sono state vicino. Ora tocca a me dimostrare che non è sufficiente partecipare”.

A rappresentare la soddisfazione del circolo rivano è il presidente Andrea Camin: “La convocazione di Chiara Benini Floriani e di Lorenzo Chiavarini in vista dei Giochi di Parigi 2024 è la nuova dimostrazione che l’organizzazione dell’attività giovanile, come impostata ormai da più di 10 anni dal Direttore Sportivo e dal Direttore Tecnico, è riuscita a raggiungere il suo massimo obiettivo, oltre ai diversi podi in campionati Italiani, Europei e Mondiali. Certo, in questo caso parliamo di due atleti di livello superiore, di due eccellenze italiane, ma è confrontandosi costantemente con gli altri nostri velisti di alto livello che hanno espresso totalmente il loro potenziale. Siamo molto orgogliosi di quanto hanno fatto e di aver contribuito a far vivere loro il sogno di una partecipazione olimpica. A nome di tutti soci auguro loro buon vento”.