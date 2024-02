Cembra Lisignago, una serata con i campioni e il comitato olimpico

sabato, 24 febbraio 2024

Cembra Lisignago (Trento) – Sala gremita e tante emozioni. Nel municipio di Cembra Lisignago si è svolta la presentazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, nuovo appuntamento sul territorio promosso dal Coordinamento provinciale trentino a poco meno di due anni dall’appuntamento a 5 cerchi e 3 agitos. La presidentessa del Coni Paola Mora e Cristian Sala in rappresentanza del Coordinamento, assieme agli atleti locali della nazionale di curling e wheelchair curling (la corrispett iva disciplina paralimpica) hanno raccontato progetti, effetti, sensazioni ed emozioni personali in vista dei Giochi.

La serata si è aperta con le parole della sindaca Alessandra Ferrazza, che davanti a una folta platea ha portato il saluto dell’amministrazione di Cembra Lisignago. A seguire Cristian Sala ha illustrato il percorso delle Olimpiadi e Paralimpiadi in Trentino dall’assegnazione a oggi, le date e i numeri dell’evento, le competizioni e le medaglie assegnate a Predazzo e a Lago di Tesero (circa un terzo del totale), le opere di adeguamento dei luoghi di gara, il villaggio olimpico e le opere complementari. Paola Mora, invece, ha presentato i progetti culturali e sportivi legati ai Giochi come il progetto Anelli di Congiunzione alle Gallerie di Trento, i bandi Sport di cittadinanza, l’Accademia di Volontariato sportivo e Camminando da Pechino a Trento seguendo la fiaccola lanciato poche settimane fa.

La parola è quindi passata agli atleti delle nazionali di curling. I beniamini locali Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno raccontato l’entusiasmo e le emozioni provate nella loro esperienze alle Olimpiadi, la crescita intrapresa assieme, i vantaggi derivanti dall’essere cresciuti sportivamente assieme sin da quando erano giovanissimi e le aspirazioni per i prossimi Giochi olimpici da disputare in casa. Diverse le ambizioni dei due azzurri di wheelchair curling Gabriele Dallapiccola e Paolo Ioriatti: se per il primo la partecipazione alle prossime Paralimpiadi appare difficile, il secondo nutre ancora molte speranze di far parte della nazionale italiana.