Capo di Ponte, l’Us Malonno fa incetta di medaglie alla CaPa Skale

domenica, 27 agosto 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Grande successo della CaPa Skale, gara di corsa in montagna presente nel circuito Valle dei Segni Mountain Cup che si è svolta ieri con partenza a Capo di Ponte e arrivo a Paspardo. E a far man bassa sono stati gli atleti dell’Us Malonno, Damiano Pedretti (28:51 100), Luca Malagrida e Marco Malgarida) che si sono piazzati nei primi tre posti della classifica generale, mentre in campo femminile ha trionfato Moira Guerini dell’Us Malonno (38:11 100), seguita da Stefania Cotti Cottini (AAF Legnami Pellegrinelli) e Tiziana Bianchini (ABF G.S.O. Darfo).

La Ca Pa Skale, organizzata dal gruppo Aragosta nel contesto della Run in programma oggi, è una corsa podistica in salita con partenza a velocità controllata per i primi 250 metri, intensa, emozionale, dove la tecnica, la potenza, l’energia, la passione e la sfida si sono unite su un sentiero centenario denominato “Bial do Le Scale” caratterizzato dalla presenza di scale nelle rocce oltre a dei passaggi molto suggestivi e panoramici nel bosco e nel Parco delle Incisioni Rupestri. Una gara dura con una lunghezza di 4,7 km, pendenza media circa del 21% e pendenza massima del 58%.

Sono stati premiati i primi tre uomini assoluti e per le prime tre donne assolute oltre ai primi tre uomini e donne delle diverse categorie.

LA CLASSIFICA GENERALE

1 206 Pedretti Damiano JM U.S. Malonno 00:28:51 100

2 165 Malgarida Luca AAM U.S. Malonno 00:30:58 90

3 153 Malgarida Marco AAM U.S. Malonno 00:31:25 85

4 124 Marini Christian JM ASD Sicurlive Sport Team 00:32:34 80

5 174 Antonini Giuseppe ABM Angolo Mountain Running 00:33:19 76

6 129 Della Torre Francesco AAM ASD Ardenno Sportiva 00:33:59 72

7 191 Putelli Giancarlo AAM Atletica Ci.Ma. 00:35:30 70

8 119 Sorteni Andrea JM P3rsonal A.S.D. 00:35:39 68

9 167 Saia Marco ABM Podisti Castiglionesi 00:36:00 66

10 159 Tagliaferri Claudio ABM Polisportiva Pagnona 00:36:35 64

11 163 Delpero Diego ABM Angolo Mountain Running 00:37:13 62

12 150 Bettoni Francesco ABM New Athletic Sulzano 00:37:19 60

13 175 Urbanetto Fabio Massimo VAM G.S.O. Darfo 00:38:06 58

14 151 Guerini Moira AAF U.S. Malonno 00:38:11 100

15 158 Bonomi Giovanni JM N/D 00:38:20 56

16 121 Formentelli Nico ABM Podistica Valle Adame’ 00:38:56 54

17 203 Romele Emanuele ABM U.S. Malonno 00:39:11 52

18 145 Gabrieli Gianpiero VAM G.S.O. Darfo 00:39:18 50

19 194 Cotti Cottini Stefania AAF Legnami Pellegrinelli 00:39:49 90

20 152 Cattane Federico JM Atletica Casazza 00:39:52 48

21 155 Alberici Simone AAM Runcard 00:40:33 46

22 166 Fantuzzi Paride ABM Corrintime 00:40:50 44

23 139 Cicci Lino VBM Podistica Valle Adame’ 00:41:20 42

24 168 Bianchini Tiziana ABF G.S.O. Darfo 00:41:28 85

25 135 Pezzucchi Amos ABM Podistica Valle Adame’ 00:41:29 40

26 120 Graola Matteo JM U.S. Malonno 00:41:37 38

27 142 Rovedatti Robarto VAM G.S. CSI Morbegno Ivc 00:41:40 36

28 188 Bonomelli Cristian AAM N/D 00:42:01 34

29 149 Bonafini Maria Natalina ABF Atletica Ci.Ma. 00:42:07 80

30 185 Calzolari Cristian ABM Amici Madonna della Nev 00:42:20 32

31 147 Scandella Giulio ABM GAN Nembro 00:42:48 30

32 131 Vaira Vittorio AAM Podistica Valle Adame’ 00:42:58 28

33 184 Sanzogni Gaia AAF Atletica Ci.Ma. 00:43:11 76

34 172 Nonelli Silvano VAM U.S. Malonno 00:43:33 26

35 171 Tomasi Venanzio VBM Polisportiva Ossimo 00:43:38 24

36 146 Santicoli Federico AAM U.S. Malonno 00:43:43 22

37 143 Mazzoni Aurelio VBM G.S. CSI Morbegno Ivc 00:44:06 20

38 198 Sacristani Ivano ABM U.S. Malonno 00:44:11 18

39 182 Tagliaferri Daniele AAM Polisportiva Pagnona 00:44:12 16

40 134 Salvadori Mauro VAM Podistica Valle Adame’ 00:44:37 14

41 128 Guassoldi Giacomo Guido VAM Angolo Mountain Running 00:44:46 12

42 130 Damioli Carlo VBM Legnami Pellegrinelli 00:44:49 10

43 148 Parolari Delio VAM U.S. Malonno 00:44:50 10

44 197 Pedrocchi Mario VAM AIDO Artogne 00:45:54 10

45 144 Carganico Antonio VBM G.S. CSI Morbegno Ivc 00:45:10 10

46 177 Caslini Angelo Natale VAM Polisportiva Pagnona 00:45:14 10

47 176 Cossetti Claudia VAF Atletica Ci.Ma. 00:45:22 72

48 196 Magno Umberta ABF U.S. Malonno 00:45:22 70

49 126 Scanzi Gian Battista VBM Gruppo Sportivo Alpini Sov 00:45:36 10

50 123 Colombi Gianluigi VBM Atletica Casazza 00:46:13 10

51 156 Pezzoni Valentina JF Angolo Mountain Running 00:46:20 68

52 173 Busi Anna ABF Polisportiva Pagnona 00:46:44 66

53 192 Baiguini Andrea AAM Atletica Paratico 00:48:43 10

54 154 Marelli Lino VAM N/D 00:48:44 10

55 162 Trentini Michele JM Michele T Trentini 00:48:55 10

56 179 Gandin Eleonora JF Polisportiva Pagnona 00:50:32 64

57 127 Mazzucchelli Paola VAF Gruppo Sportivo Alpini Sov 00:50:32 62

58 190 Bernardi Nives AAF U.S. Malonno 00:50:33 60

59 183 Conti Barbara AAF Polisportiva Pagnona 00:51:24 58

60 202 Ziliani Priscilla JF AIDO Artogne 00:52:01 56

61 189 Baffelli Stefano JM Runcard 00:53:35 10

62 178 Gandin Isabella JF Polisportiva Pagnona 00:53:41 54

63 180 Tagliaferri Modesto Marino VBM Polisportiva Pagnona 00:53:45 10

64 199 Staffoni Elena ABF AIDO Artogne 00:54:20 52

65 195 Dossi Pierangelo VBM AIDO Artogne 00:54:34 10

66 141 Ruffoni Giovanni VAM G.S. CSI Morbegno Ivc 00:55:13 10

67 160 Rota Donatella VBF Polisportiva Pagnona 00:55:22 50

68 132 Tosa Paola ABF Podistica Valle Adame’ 00:55:50 48

69 187 Ferrari Gabriele AAM N/D 00:55:53 10

70 125 Spandre Valentina JF Gruppo Sportivo Alpini Sov 00:57:50 46

71 200 Staffoni Fiorentino VBM N/D 00:59:28 10

72 122 Pasinelli Davide AAM Atletica Ci.Ma. 01:01:33 10

73 140 Bonomelli Domenico VBM Podistica Valle Adame’ 01:01:47 10

74 186 Cantaluppi Omar ABM U.S. Malonno 01:01:48 10

75 133 Saviori Stefania AAF Podistica Valle Adame’ 01:03:14 44

76 201 Trussardi Franca VAF AIDO Artogne 01:05:37 42

77 205 Magri Alfiero VAM Corrintime 01:11:17 10.