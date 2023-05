Canottaggio: quarto posto per le atlete gardesane ai Campionati Europei Assoluti

sabato, 27 maggio 2023

Bled – Sul lago sloveno di Bled, Laura Meriano (Società Canottieri Garda Salò-C.S. Carabinieri) ha sfiorato il podio classificandosi quarta ai Campionati Europei Assoluti senior di canottaggio nella specialità del quattro di coppia.

Un ottimo risultato per l’atleta salodiana – in equipaggio con l’altra gardesana Valentina Iseppi (CC Aniene) e con Veronica Lisa e la capovoga Stefania Gobbi (entrambe C.S. Carabinieri) – che premia anche la scelta di passare dalla voga di punta a quella di coppia. Una decisione coraggiosa, presa in accordo con la direzione tecnica federale, che però già in questo inizio di stagione sta dando i primi importanti risultati.

“Siamo davvero contente di questo risultato. Abbiamo dato il massimo in una gara molto bella ma anche molto difficile a causa delle onde. Per me si tratta del miglior risultato nella mia categoria”, commenta Laura Meriano.

Ora l’equipaggio del quattro di coppia sarà impegnato nelle gare di Coppa del Mondo per provare a qualificare la barca alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.