Canottaggio: ottimo inizio della Canottieri Garda alla Rowing Winter Challenge

martedì, 23 gennaio 2024

Salò (Brescia) – È di 10 medaglie di cui 5 d’oro il bottino conquistato dalla squadra di canottaggio della Canottieri Garda Salò al primo grande appuntamento della stagione agonistica 2024: la Rowing Winter Challenge, disputata sul lago di Pusiano (Como). Alla gara di fondo su una distanza di 6.000 metri erano presenti oltre 900 atleti, in diverse categorie giovanili e senior. Una trentina i partecipanti della società salodiana.

Per la Canottieri Garda hanno conquistato una medaglia del metallo più prezioso Emanuele Distaso nel singolo pesi leggeri Under 23, Daniele Pavan nel singolo della categoria Master 43-54 e, tra i cadetti, Diana Demkiv in singolo, Alessia Apollonio e Tommaso Migliavacca nel 7,20.

Un argento è andato rispettivamente a Tommaso Filippini e Gabriele Ferrari nel doppio della categoria Cadetti; al quattro femminile Under 17 composto da Caterina Leali, Lisa Tarolli, Anna Prati, Sofia Leni e a Valentina Morelli nel singolo Master 43-54.

Due le medaglie di bronzo, vinte da equipaggi del doppio Under 19: una per Attilio Storari e Paride Caglioni, l’altra per Anna Salvatori e Laura Benedetti.

“Questo appuntamento ha offerto alla nostra squadra un’ottima vetrina per mostrare i grandi miglioramenti ottenuti finora – sottolinea l’allenatore Matteo Pasini -. Guardiamo alla stagione che abbiamo davanti con fiducia e determinazione, e con l’obiettivo di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi. Voglio ringraziare gli allenatori Andrea Bertolotti, Francesco Niboli e Vittoria Tonoli per il loro costante supporto alla squadra agonistica e giovanile. I risultati ottenuti non sono solo frutto del duro lavoro, ma anche della loro competenza”.

I risultati degli atleti Canottieri alla Rowing Winter Challenge:

Cadetti

1^ Demkiv Diana in singolo

1^ Apollonio Alessia in 7,20

1^ Migliavacca Tommaso in 7,20

2^ Filippini Tommaso e Gabriele Ferrari in doppio

Under 17

2^ Quattro femminile: Leali Caterina, Tarolli Lisa, Prati Anna, Leni Sofia

Under 19

3^ Storari Attilio e Caglioni Paride in doppio

3^ Salvatori Anna e Benedetti Laura in doppio

Under23

1^ Emanuele Distaso in singolo PL

Master -43-54

2^ Morelli Valentina in singolo

1^ Pavan Daniele in singolo.