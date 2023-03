Canottaggio: incetta di medaglie per la Canottieri Garda al Meeting di Candia

mercoledì, 22 marzo 2023

Candia – Si sono presentati in trenta gli atleti della Canottieri Garda Salò, al Meeting Nazionale del Nord di Candia (TO), sabato 18 e domenica 19 marzo, a cui hanno partecipato ben 75 squadre. Ottimi i risultati ottenuti: 5 ori, 9 argenti e 8 bronzi.

Hanno conquistato la medaglia d’oro: Lisa Tarolli, Anna Prati, Caterina Leali, Lucilla Gibilisco nel 4 cadette, Gioele Tarolli nel 7.20, Anna Prati nel 7.20, Lisa Tarolli 7,20 e Leonardo Pavan nel 7.20.

Le medaglie d’argento sono andate a: Gabriele Spagnoli nel 7.20, Federico Buratto nel 7.20, Diana Demkiv e Alessia Apollonio nel doppio e nel 4 misto, Luca Luteriani, Tommaso Migliavacca, Tommaso Filippini nel singolo, Giacomo Bocchio con Andrea Lanfranchi nel doppio e Leonardo Pavan nel 7.20.

Le medaglie di bronzo sono state vinte: nella categoria 7.20 da Luca Saletti, Alberto Rubessa, Alessandro Garutti, Giacomo Bocchio; nel 4x dall’equipaggio formato da Alessandro Garutti – Alberto Rubessa – Andrea Bertasio Bernardelli, Thomas Cavazza e Alvise Azzoni nel doppio e Gabriele Ferrari nel singolo.

“La prima regata dell’anno è stata positiva, un bel trampolino di lancio per tutti gli atleti esordienti. I ragazzi hanno affrontato le gare con entusiasmo, non possiamo che essere soddisfatti dell’inizio di questa stagione”, commenta Matteo Pasini, responsabile della squadra giovanile di canottaggio.

Prossimo appuntamento per i canottieri salodiani è il 1° Meeting Nazionale di Piediluco del 25 e 26 marzo. Fine settimana impegnativo anche per la squadra agonistica di nuoto della Canottieri, che sabato 18 erano presenti al Trofeo Internazionale Città di Firenze e domenica 19 al Trofeo Città di Milano.

A Firenze, tra i tanti partecipanti c’era in gara anche la Nazionale di Nuoto Italiana. Della Canottieri è da segnalare la prestazione di Martina Ratti, quarta per soli 4 decimi nei 200 delfino (vinti da Ilaria Cusinato), che ha fatto un buon risultato anche nei 200 misti e 400 misti, distanza che ripeterà ai Campionati Assoluti di metà aprile. Matteo Vimercati invece si è selezionato per i Campionati Italiani Estivi a Roma.

“Complimenti ai nostri atleti per aver partecipato a questo Trofeo di altissimo livello dopo aver affrontato due weekend di campionati regionali. Per noi è stato il secondo appuntamento in vasca lunga. Ora affronteremo le ultime gare in vasca corta e i Campionati Italiani con gli atleti che hanno ottenuto il tempo per poter partecipare”, è il commento dell’allenatore Maurizio Pompele, che ha seguito gli atleti con l’allenatrice Chiara Chiappini.

Al Trofeo Città di Milano hanno partecipato tutta la squadra di nuoto. Ottimi risultati da parte di: Matteo Cantoni 2° nei 400 stile, Giacomo Tonelli 2° nei 200 dorso, Daniele Donati 2° nei 100 rana, Andrea Foloni 2° nei 200 misti, Beatrice Chiappini 3^ nei 50 dorso, Ikhlass Soumir 3° nei 50 dorso, Aurora Guatta 3^ nei 200 delfino, Samuele Ziglioli 3° nei 200 delfino.

Domenica 19 marzo la squadra giovanile triathlon della Canottieri ha gareggiato invece con 11 atleti su 400 iscritti al Duathlon kids di Vigevano, gara del circuito coppa Lombardia: Marco Alghisi ha chiuso al sesto posto nella categoria esordienti e Alessia Cappa prima della categoria mini cuccioli.

“E’ stata una gara molto partecipata e i nostri atleti si sono difesi bene, piazzandosi in tanti nelle prime 10 posizioni di categoria”, commenta Alessandro Moretti, allenatore della squadra triathlon Canottieri.