Canottaggio e Nuoto: ottime prestazioni per le squadre della Canottieri Garda Salò

mercoledì, 17 maggio 2023

Piediluco – Al 2° Meeting Nazionale di Canottaggio, che si è svolto a Piediluco, erano presenti 19 atleti della squadra agonistica della Canottieri Garda Salò, su oltre mille partecipanti.

Hanno conquistato la medaglia d’argento Paride Caglioni, Antonio Paolo Taranto, Ludovico Trainini, Samuele Prati nel 4x U17. La medaglia di bronzo è andata invece a Nicola Speziani con Andrea Serafino (Canottieri Saturnia) nel 2X U23.

“Chiudiamo questo secondo meeting nazionale con alcune prestazioni al di sopra delle aspettative e altre dove è mancata un po’ di concretezza. In linea generale però abbiamo visto un buono stato di forma e la capacità di competere e lottare anche con i migliori equipaggi in gara. Ora l’obiettivo sono i Campionati Italiani. Un ringraziamento a Matteo Pasini per la collaborazione e la disponibilità sia nella preparazione di alcuni equipaggi sia nella gestione della trasferta” il commento degli allenatori Andrea Bortolotti e Francesco Niboli.

Domenica 14 maggio la squadra di nuoto della Canottieri invece era presente con nove atleti all’International Alpha Cup, presso la piscina del Bocconi Sport Center di Milano. Tra i duecento partecipanti anche campioni come Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Marco De Tullio, Alessandro Miressi, Marco Orsi, Filippo Megli.

L’intera squadra della Canottieri Garda ha registrato ottime prestazioni, tra cui spiccano due medaglie d’oro conquistate da Martina Ratti nei 400 misti e Matteo Vimercati nei 200 rana. Daniele Donati ha ottenuto invece una medaglia d’argento nei 100 rana.

“Siamo molto contenti di aver partecipato a questo importante trofeo. Gli atleti si sono dimostrati all’altezza nonostante il periodo “di carico” negli allenamenti, e sono riusciti ad accedere alle finali del pomeriggio. Beatrice Chiappini ha ottenuto il tempo limite per partecipare ai Campionati Italiani a Roma quest’estate e anche altri atleti sono sempre più vicini”, dichiarano soddisfatti gli allenatori Maurizio Pompele e Chiara Chiappini.