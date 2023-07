Canottaggio: al Festival dei Giovani la Canottieri Garda Salò nella top ten italiana

mercoledì, 5 luglio 2023

Salò – Al Festival dei Giovani Gian Antonio Romanini, che si è tenuto l’1 e 2 luglio a Varese, con 9 medaglie d’oro, 11 d’argento e 5 di bronzo la squadra giovanile di canottaggio della Canottieri Garda Salò si è classificata all’ottavo posto su 140 squadre partecipanti e seconda nel medagliere per numero di vittorie e medaglie.

Per la società salodiana si tratta del miglior risultato mai raggiunto in questa prestigiosa manifestazione, dedicata ai ragazzi dai 10 ai 14 anni.

Le medaglie d’oro sono state ottenute in varie categorie: in singolo a Lorenzo Cerqui (2), Lisa Tarolli, Gioele Tarolli, Diana Demkiv, Federico Buratto; nel doppio a Diana Demkiv e Alessia Apollonio; nel 4x a Caterina Leali, Lisa Tarolli, Anna Prati, Lucilla Gibilisco e nel 4x all’equipaggio di Federico Buratto, Gioele Tarolli, Andrea Massardi e Yuri Vanini.

Hanno conquistato il secondo posto in singolo Andrea Massardi (2), Alberto Rubessa, Gioele Tarolli e Anna Prati; nel doppio Luca Luteriani e Gabriele Ferrari, Tommaso Filippini e Tommaso Migliavacca, Alessandro Garuti e Nicolò Franceschini, Caterina Leali e Lucilla Gibilisco; nel 4x Luca Saletti, Gabriele Spagnoli, Lorenzo Cerqui, Alberto Rubessa e l’equipaggio con Caterina Leali, Lisa Tarolli, Anna Prati e Gibilisco Lucilla.

Nella specialità 4x l’equipaggio formato da Luca Saletti, Gabriele Spagnoli, Alberto Rubessa, Andrea Bertasio Bernardelli e nel singolo Andrea Massardi, Federico Buratto, Gabriele Spagnoli e Giacomo Bocchio hanno vinto la medaglia di bronzo.

“Questo straordinario risultato è il frutto di un anno intenso di impegno, sacrifici e dedizione da parte di tutti i nostri atleti. Vogliamo ringraziare Francesco Niboli per il prezioso supporto non solo durante questa regata, ma anche per tutte le trasferte dell’anno. La sua presenza è stata fondamentale per il nostro successo. Un ringraziamento speciale va a Vittoria Tonoli, che con la sua esperienza e passione ha trasmesso ai nostri ragazzi valori importanti, che li hanno resi vincenti. Siamo felici e orgogliosi di aver concluso questo anno nel migliore dei modi e non vediamo l’ora di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi!”, dichiara l’allenatore della squadra giovanile Matteo Pasini.

Il Circolo Canottieri Aniene si è aggiudicato questa 34^ edizione del Festival dei Giovani-Gian Antonio Romanini, con un totale di 1215 punti, primeggiando così in classifica generale davanti alla SC Varese padrona di casa, che ha chiuso a quota 1081 punti, mentre al terzo posto è salito il CC Saturnia con 849 punti. La top ten dell’evento viene completata dal quarto posto del CC Roma (776 punti), quinta la SC Cerea (662), sesta la SC Amici del Fiume (604), settima la SC Firenze (593), ottava la SC Garda Salò (586), none le Fiamme Gialle (573) e decima la Canottieri Gavirate (556).